Maskva piktinasi Bulgarijos sprendimu išsiųsti rusų diplomatą

„Rusijos diplomatas pirmadienį apie vidurdienį paliko Bulgarijos teritoriją per sieną su Turkija“, - sakė ambasados atstovas.

Bulgarijos vyriausybė penktadienį paskelbė nepageidaujamu asmeniu karo atašė prie Rusijos ambasados Sofijoje, kurį šalies prokuratūra apkaltino šnipinėjimu. Pasak prokuratūros, „nuo 2017 metų iki šiol Rusijos Federacijos pilietis vykdė žvalgybinę veiklą ir rinko karinę informaciją, taip pat ir apie tai, kiek JAV kariškių dislokuojama Bulgarijos teritorijoje per pratybas“. Jis turėjo palikti Bulgariją per 72 valandas. Tai jau šeštasis Rusijos diplomatas, išsiųstas iš Bulgarijos per dvejus pastaruosius metus.

„Nepagrįstas Rusijos gynybos ministerijos atstovybės vadovo išsiuntimas neprisideda prie mūsų šalių dialogo karinėje sferoje, taip pat prie stabilumo Juodosios jūros regione stiprinimo“, - sakoma penktadienį paskelbtame Rusijos ambasados pareiškime.

Rusija pasilieka teisę imtis atsakomųjų priemonių, pridūrė Maskvos diplomatai.