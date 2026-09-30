Maroke ministro pirmininko post1 pirmą kartą užims moteris

50-metė teisininkė tapo pirmąja moterimi, užėmusia šį postą musulmoniškoje karalystėje.
Iki paskyrimo Marakešo mere taip pat dirbusiai F. Z. Mansouri pavesta suformuoti naują vyriausybę, teigiama Karališkųjų rūmų pareiškime.
Apie tai pranešta praėjus keturioms dienoms po parlamento rinkimų rezultatų paskelbimo, paaiškėjus, kad F. Z. Mansouri vadovaujama centristinė Autentiškumo ir modernumo partija (PAM) surinko daugiausiai balsų.
Tikimasi, kad F. Z. Mansouri, kuri yra antroji moteris, eisianti ministro pirmininko pareigas arabų pasaulyje po Najlos Bouden Tunise, artimiausiomis dienomis suburs koaliciją vyriausybei suformuoti.
Pagal Maroko rinkimų sistemą vienai partijai sunku iškovoti absoliučią daugumą.
Tikimasi, kad jos vyriausybė bandys pritraukti milijardus dolerių investicijų, susijusių su 2030-ųjų FIFA pasaulio futbolo čempionatu, ir kartu sieks įgyvendinti pažadus kovoti su infliacija, didinti atlyginimus bei kurti darbo vietas.
Pagal Maroko konstituciją karalius, kuris yra aukščiausia šalies valdžia, turi skirti ministrą pirmininką, tačiau privalo jį pasirinkti iš daugiausiai vietų parlamento rinkimuose iškovojusios partijos. Šį pakeitimą 2011-aisiais išsikovojo „Arabų pavasario“ protestuotojai. Iki tol karalius galėjo skirti ministrą pirmininką be jokių apribojimų.
F. Z. Mansouri prie PAM prisijungė ją 2008-aisiais įkūrus karaliaus vaikystės draugui ir artimam patarėjui Fouadui Ali El Himmai (Fuadui Ali Himai).
Monpeljė universitete Prancūzijoje teisės studijas baigusi F. Z. Mansouri 2024-aisiais tapo viena iš partijos lyderių. Ji du kartus ėjo Marakešo merės pareigas ir buvo parlamento narė.
F. Z. Mansouri yra „Marakešo pašos“ Abderrahmane'o El Mansouri, aukšto rango vietos pareigūno, kuris taip pat buvo Maroko ambasadorius Jungtiniuose Arabų Emyratuose, dukra. Jis vadovavo Marakešo advokatų tarybai ir buvo žemvaldys.
F. Z. Mansouri sulaukė kaltinimų dėl interesų konflikto, kai neatpažintų programišių grupė pareiškė, jog ji pasinaudojo savo padėtimi asmeninei naudai, susijusiai su žemės sandoriais Marakeše. F. Z. Mansouri šiuos kaltinimus atmetė, pavadino juos šmeižikiškais ir kreipėsi į teismą.
Iš 15,8 mln. registruotų rinkėjų praėjusios savaitės rinkimuose 1 mln. balsavo už PAM – tai pirmoji jos pergalė nuo pat įkūrimo. Rinkimai buvo pirmieji po liepą kilusios Seutos migracijos krizės ir pernai kilusių mirtinų jaunimo protestų.
Po karaliaus sprendimo dėmesys krypsta į koaliciją, kuri formuos būsimą vyriausybę. PAM išreiškė pasirengimą dirbti su visomis partijomis, tačiau kai kurios, įskaitant nuosaikiųjų islamistų Teisingumo ir plėtros partiją bei kairiąją Demokratinės kairės federaciją, paskelbė liksiančios opozicijoje.
Naujausi komentarai