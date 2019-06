M. Pompeo paragino Rusiją užtikrinti apkaltintųjų dėl MH17 katastrofos atsakomybę

Šiuos komentarus jis išsakė tarptautiniams tyrėjams apkaltinus dėl šios katastrofos tris Rusijos ir vieną Ukrainos pilietį.

Ateinančių metų kovą Nyderlandų teismas imsis nagrinėti šių keturių asmenų, susijusių su karinėmis ir žvalgybos tarnybomis, bylą, tačiau jie veikiausiai bus teisiami už akių, nes nei Rusija, nei Ukraina neišduoda teisti savo piliečių.

Šis ketvertas bus pirmieji žmonės, teisiami dėl MH17 lėktuvo numušimo į prorusiškų separatistų kontroliuojamą teritoriją iš Rusijos atgabento oro erdvės gynybos komplekso „Buk“ raketa.

Tačiau Maskva atmetė „visiškai nepagrįstus kaltinimus“, susijusius su lainerio, skridusio iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą, numušimo.

Olandų vadovaujama tyrėjų grupė trečiadienį paskelbė, kad bus išduoti tarptautiniai arešto orderiai, siekiant suimti Rusijos piliečius Igorį Girkiną, Sergejų Dubinskį ir Olegą Pulatovą, taip pat ukrainietį Leonidą Charčenką. Jie visi įtariami dėl savo vaidmens separatistų įkurtoje nepripažintoje „Donecko liaudies respublikoje“ (DLR).

Nyderlandų prokuroras Fredas Westerbeke (Fredas Vesterbekė) sakė, kad šie keturi asmenys laikomi atsakingais už „Buk“ atgabenimą iš Rusijos į Rytų Ukrainą, „nors jie patys nepaspaudė [raketą paleidžiančio] mygtuko“.

„Nereikalausime jų ekstradicijos, nes Rusijos ir Ukrainos įstatymai draudžia išduoti jų piliečius. Tačiau dar kartą paprašysime Rusijos bendradarbiauti, nes daug mūsų klausimų lieka neatsakyti“, – jis sakė per spaudos konferenciją.

Ta pati Jungtinė tyrėjų grupė (JIT) pernai gegužę paskelbė, kad lainerį „Boeing 777“ numušusi „Buk“ raketa buvo paleista iš komplekso, atvežto iš Rusijos 53-osios oro erdvės gynybos brigados, dislokuotos šalia pietvakarinio Kursko miesto.

M. Pompeo pasveikino šiuos kaltinimus ir pareiškė: „Raginame Rusiją... užtikrinti, kad visi apkaltinti asmenys, šiuo metu esantys Rusijoje, būtų patraukti atsakomybėn“.

„Laukė penkerius metus“

Žuvusiųjų per MH17 katastrofą artimieji irgi sveikino šią žinią.

„Tai – pradžia. Esu patenkinta, – žurnalistams sakė Silene Fredriksz (Silenė Fredriks), kurios sūnus ir marti žuvo per minėtą katastrofą. – Esu laiminga, kad teismas pagaliau prasidės ir kad (įtariamųjų) pavardės buvo paskelbtos.“

Paklausta, ar kaltina ką nors asmeniškai dėl tos nelaimės, S. Fredriksz atsakė: „Poną (Rusijos prezidentą Vladimirą) Putiną. Nes jis padarė tai įmanomu. Jis sukūrė situaciją. Jis yra pagrindinis atsakingas asmuo.“

Nyderlanduose įkurtos aukų artimųjų asociacijos vadovas Pietas Ploegas (Pitas Plugas), pats netekęs trijų savo šeimos narių, sakė AFP, kad tai pastarasis pranešimas yra „labai svarbi žinia“.

„Aukų artimieji to laukė beveik penkerius metus“, – pabrėžė jis.

Prokurorai nurodė, kad 48 metų I. Girkinas, dar žinomomas kaip I. Strelkovas, yra buvęs Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) pulkininkas, vadovavęs apsišaukėliškos Donecko liaudies respublikos separatistinės administracijos gynybos ministerijai, bet vėliau akivaizdžiai užsitraukė Kremliaus nemalonę.

I. Girkinas – kaip manoma, gyvenantis Maskvoje – paneigė, kad prie MH17 numušimo prisidėjo Rytų Ukrainos separatistai.

„Galiu tik pasakyti, kad separatistai nenumušė „Boeingo“, – sakė jis Rusijos naujienų agentūrai „Interfax“.

56 metų S. Dubinskis yra dirbęs Rusijos karinėje žvalgyboje GRU ir vadovavo DLR žvalgybos tarnybai. Tuo metu 52 metų O. Pulatovas yra buvęs Rusijos elitinių specialiųjų pajėgų (specnazo) karys, dirbęs vienu iš S. Dubinskio pavaduotojų.

Incidento metu L. Charčenka buvo vienas iš Donecko separatistų pajėgų vadų, sakė olandų prokurorai.

Per tyrėjų spaudos konferenciją buvo paleista keletas perimtų pokalbių telefonu, esą įrodančių keturių įtariamųjų ryšį su lainerio numušimu.

„Visiškai nepagrįsti kaltinimai“

Rusija savo ruožtu trečiadienį skundėsi, kad buvo pašalinta iš tyrimo, nors „aktyviai“ bandė jame dalyvauti.

„Žinote mūsų požiūrį į šį tyrimą. Rusija neturėjo galimybės jame dalyvauti, nors rodė iniciatyvą nuo... pat pirmųjų dienų po šios tragedijos“, – žurnalistams sakė V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas.

„Ir vėl Rusijai keliami visiškai nepagrįsti kaltinimai, kuriais siekiama diskredituoti Rusiją tarptautinės bendrijos akivaizdoje“, – sakoma trečiadienį paskelbtame Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Rusija praeitais metais tvirtino, kad raketa buvo paleista Kijevo pajėgų. Anot Maskvos, ji į Ukrainą pateko dar Sovietų Sąjungos laikais ir nebuvo grąžinta Rusijai.

Nyderlandai sakė išnagrinėsiantys šią informaciją, bet pridūrė, kad ankstesni Rusijos tvirtinimai, pavyzdžiui, apie ukrainiečių karinį lėktuvą, esą fiksuotą radarų netoli „Malaysia Airlines“ lainerio, buvo neteisingi.

Nors Ukrainos vyriausybė ir olandų žiniasklaida skelbė, kad kaltinimai taip pat bus pareikšti aukšto rango Rusijos pareigūnams, prokurorai trečiadienį nė vieno iš jų neįvardijo.

MH17 numušimą tiriančią JIT sudaro labiausiai nuo šios katastrofos nukentėjusių šalių – Australijos, Belgijos, Malaizijos, Nyderlandų ir Ukrainos – atstovai.

Nyderlandai ir Australija pernai gegužę pareiškė oficialiai laikančios Rusiją atsakinga už šią tragediją. Tarp žuvusių keleivių buvo 196 olandai ir 38 australai.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija tai pat ragino Rusiją „pripažinti savo atsakomybę“.

Karas Rytų Ukrainoje ir MH17 katastrofa vis dar neigiamai veikia Rusijos ir Vakarų santykius.

Nuo 2014 metų per šį konfliktą žuvo apie 13 tūkst. žmonių. Ginkluota konfrontacija tarp Kijevo vyriausybės ir Kremliaus remiamų separatistų prasidėjo po anksčiau 2014 metais įvykusios provakarietiškos revoliucijos, nuvertusios prorusišką Ukrainos prezidentą, ir Maskvos įvykdytos Krymo aneksijos.

Kijevas ir jį remiančios Vakarų šalys kaltina Rusiją siunčiant separatistams karių ir ginklų. Maskva šiuos kaltinimus neigia, nors esama tokius veiksmus patvirtinančių įrodymų.