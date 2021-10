A. Lukašenka piktinasi kaltinimais, esą migrantai pasienyje svaiginami narkotikais

„Turite faktų, kad aš stumiu šiuos žmones prie sienos su Lenkija? Ne, ir būti negali“, – sakė A. Lukašenka interviu televizijai CNN.

Interviu ištraukas paskelbė prezidentūrai artimas platformos „Telegram“ kanalas „Pul Pervogo“.

„Tai beprotybė; visa, ką daro Lenkijos vyriausybė – beprotybė. Sakote, kad šeriame žmones narkotikais? Faktus ant stalo! [Jei] bus tokių faktų, aš būsiu atsakingas“, – sakė A. Lukašenka, žurnalistui paminėjus Lenkijos vyriausybės pareiškimus, kad migrantai prievarta vežami prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos, taip pat ir svaiginant juos narkotinėmis medžiagomis.

„Sėdėti Varšuvoje ir pliaukšti įvairiomis temomis, vengiant atsakomybės prieš lenkų tautą už savo smerktinus poelgius – paprasčiau. O reikia išsiaiškinti. Kodėl nenorite išsiaiškinti, kas vyksta prie sienos? Mes tam pasirengę, mes nepaskelbėme nepaprastosios padėties prie sienos, kaip lenkai. Mes leidžiame visiems žurnalistams atvažiuoti prie sienos ir išsiaiškinti“, – sakė autoritarinis lyderis.

Jo teigimu, migrantai nesvarsto galimybės pasilikti Baltarusijoje ir laukia prieglobsčio Europos Sąjungos šalyse.

„Ir ką, tik per Baltarusijos teritoriją žmonės eina į jūsų šalį ir Europos Sąjungą? O per Viduržemio jūrą – Ispanija, Italija, Graikija... Kiek ten žmonių žūsta? Šimtai. Tūkstančiai žmonių patenka į ES. Lygiai taip pat jie ėmė eiti ir per Baltarusiją“, – sakė jis.

„Jie eina ne pas mus, jie eina pas jus. Dėl to, kad jūs juos pasikvietėte. Kodėl jūs juos kvietėte? – kalbėjo A. Lukašenka. – Kodėl gi dabar nepriimate žmonių, bėgančių nuo karo iš tų šalių, kurias nuskurdinote?“

„Nereikia visko versti Baltarusijai. Jeigu jie eitų į Baltarusiją ir norėtų likti Baltarusijoje, o mes juos mestume lauk, į Lenkiją ar Lietuvą, jūs juk reikštumėte pretenzijas. Tačiau šiandien nėra žmonių, kurie nori likti Baltarusijoje, o aš juos metu lauk. O jūs negyvus žmones metate per sieną mums“, – sakė A. Lukašenka.

Europa kaltina Baltarusijos režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija keršijant už bloko sankcijas Minskui dėl represijų prieš opoziciją. Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje dėl migrantų krizės pasienio rajonuose įvesta ekstremalioji padėtis, pradėta statyti pjaunančios vielos užtvara, stiprinama sienų apsauga.