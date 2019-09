A. Lukašenka: ieškome alternatyvos rusiškai naftai ne dėl spaudimo derybose su Maskva

„Tai nėra spaudimo svertai. Tai yra alternatyvos paieška“, – ketvirtadienį per susitikimą su Ukrainos žiniasklaidos atstovais sakė A. Lukašenka.

Baltarusijos prezidentą cituoja valstybinė naujienų agentūra „Belta“.

A. Lukašenkos žodžiais, Baltarusija priversta ieškoti alternatyvių naftos tiekimo variantų, taip pat ir dėl to, kad mokesčių perskirstymas Rusijos naftos sektoriuje Baltarusijai neša realius nuostolius.

„Ėmėsi mokesčių manevro, naftos gavybai pritaikė naudingųjų iškasenų gavybos mokestį. Muitų kaip ir nėra, tačiau dėl mokesčio nafta pabrango, jos kaina tavo artima pasaulinei“, – paaiškino A. Lukašenka ir pabrėžė, rusiška „Urals“ nafta nėra aukščiausios kokybės tarptautinėje rinkoje.

„Derybose atvirai sakiau: turime tris variantus ir įvertinsime, kaip geriau aprūpinti žaliava savo gamyklas. Be to, jas modernizuojame, ir jos bus pelningos, kai perdirbs brangesnę per Viduržemio, Juodąją ar Baltijos jūras atsigabentą naftą“, – sakė jis.

„Pavyzdžiui, Irano, JAV, Saudo Arabijos, Arabų Emyratų nafta. Šeichas pas mus buvo neseniai, derėjomės. Ar jums (Rusijai – red.) to reikia? Tai yra rinkos praradimas – mažiausiai 20-25 mln. tonų. Esu tikras, kad to nereikia. Taigi, derėkimės! Tačiau nesugauna“, – apibendrino A. Lukašenka.

Anksčiau Baltarusijos prezidentas sakė, kad jo šalis galėtų pradėti naftos importą per Lenkiją ir Baltijos valstybes, jei su Rusija nepavyks susitarti dėl mokesčių bei kompensacijos už naftos užteršimą organiniais chloro junginiais šių metų pavasarį.

Šiuo metu Rusija yra vienintelė žaliavos tiekėja abiem Baltarusijos naftos perdirbimo gamykloms, kurios jos per metus dabar perdirba vidutiniškai 18 mln. tonų.