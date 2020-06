A. Lukašenka: alternatyva rusiškoms dujoms galima kaip ir naftai

„Ačiū Dievui, pasaulyje yra pakankamai naftos – imk, nenoriu. Ir kainos priimtinos. Ir gamtinių dujų jau yra pakankamai. Pagrindiniai gamtinių dujų tiekėjai mušasi dėl patrauklios Europos ir mūsų rinkų. Alternatyva yra, galima ją rasti“, – sakė Baltarusijos prezidentas.

A. Lukašenką cituoja valstybinė naujienų agentūra „Belta“.

Rusijos ir Baltarusijos žiniasklaidoje antradienį pasirodė pranešimų, jog „Gazprom“ gali nuo liepos nutraukti dujų tiekimą Baltarusijai, kurią kaltina 160 mln. JAV dolerių viršijančiais įsiskolinimais.

Tuo tarpu Baltarusijos energetikos ministerija paskelbė, jog oficialaus pranešimo iš „Gazprom“ dėl jo ketinimų sustabdyti dujų tiekimą nėra gavusi.

Lietuvos ir Baltarusijos prezidentams balandžio pabaigoje aptarus energijos išteklių diversifikavimo galimybes, Lietuvos energetikos ministras pareiškė, kad galimybės transportuoti dujas į kaimyninę šalį išaugtų nutiesus dujų jungtį iš Lietuvos į Lenkiją (GIPL) bei atlikus kai kuriuos infrastruktūros pakeitimus.

„Infrastruktūra, kuri statoma, ji statoma šiek tiek kitais – mūsų dujų rinkos sujungimo su Lenkija, su Europa – tikslais. Bet esant poreikiui ir abipusiam interesui, ji taip pat galėtų būti panaudojama ir dujų tiekimui į Baltarusiją“, – tada teigė Žygimantas Vaičiūnas.

Ž. Vaičiūnas dar vasarį sakė, kad daugiau galimybių dujų importui į Baltarusiją atsivers tada, kai pradės veikti GIPL. Be to, Baltarusija jau dabar galėtų pirkti dujas per Klaipėdos terminalą, o tada pasinaudoti mainų schema – komercinio apsikeitimo sandoriu (angl. swap).