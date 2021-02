„Lufthansa“ vadovas teigia, kad oro kelionės į senas vėžes gali grįžti tik po penkerių metų

Per Londono ekonomikos mokyklos organizuotą virtualią diskusiją C. Spohras sakė, kad dar nebuvo sušvelninti kelionių apribojimai, apsunkinę oro keliones pandemijos metu. Vietoje to sulaukta tik dar daugiau apribojimų, sakė jis.

Tai reiškia, kad silpni keleivių skaičiai artimiausiu metu nekis. Pasak „Lufthansa“ vadovo, net ir vėliau šiemet, per kelionių sezono piką, keleivių skaičius sudarys tik 40-60 proc. įprasto, prieš pandemiją regėto lygio.

Tai sukels rimtų iššūkių jo valdomai bendrovei, sakė C. Spohras.

Jis teigė, kad bus gyvybiškai svarbu prieš oro keliones išsitirti dėl užsikrėtimo koronavirusu, tačiau pažymėjo, jog kol kas nebuvo paskelbta aiškių gairių, kaip tai reikėtų daryti. Pasak jo, „Lufthansa“ tam pasiruošė kaip įmanydama geriau.

Tačiau C. Spohras sakė, kad anksčiau ar vėliau visame pasaulyje taps įprasta, kad prieš įlipimą į lėktuvus keleiviai turės būti pasidarę testus ar būti paskiepyti.

Jis taip pat sakė, kad „Lufthansa“ naudojasi krize, kad galėtų tapti tvaresne bendrove ir išlaikyti vietą geriausių pasaulio oro linijų sąraše.

Dėl to „Lufthansa“ lėktuvų parkas bus sumažintas nuo 800 iki 650 lėktuvų. C. Spohras sakė, kad keleivių lygio Europoje ir JAV atsistatymui gali prireikti apie 5 metų.

Tačiau jis pažymėjo, kad prognozės grindžiamos turistinių kelionių išaugimu, kadangi nėra aišku, ar verslo kelionių lygis kada nors sugrįš į priešpandeminį lygį. Tai gali lemti verslo klasės salonų dydžio sumažinimą skrydžiuose.