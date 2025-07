Londono operos teatras: palestiniečių vėliavą scenoje iškėlęs atlikėjas pasielgė visiškai nederamai

Internete paskelbtame vaizdo įraše matyti trumpas susistumdymas prie scenos krašto, kai marškiniais vilkintis ir kaklaraištį ryšintis vyras nesėkmingai bando sustabdyti atlikėją.

Incidentas Britanijos sostinėje šeštadienį įvyko atlikėjams atėjus nusilenkti žiūrovams po Giuseppe Verdi (Džuzepės Verdžio) operos „Trubadūras“ (Il Trovatore).

„Neeilinės scenos Karališkajame operos teatre šį vakarą“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė vienas asmuo, teigęs, kad buvo žiūrovų salėje.

„Per „Il Trovatore“ uždangą vienas iš antraplanių artistų išėjo į sceną mojuodamas Palestinos vėliava. Tiesiog stovėjo, nesilenkė ir nešaukė. Kažkas nuo scenos vis bandė ją nuo jo nuimti. Neįtikėtina“, – pasakojo jis.

Londono Karališkojo baleto ir operos teatro atstovas spaudai teigė, kad „vėliavos demonstravimas buvo neleistinas menininko veiksmas“.

Incidentas įvyko po to, kai nemažai atlikėjų, įskaitant grupes „Kneecap“, „Bob Vylan“, „Wolf Alice“ ir „Amyl and The Sniffers“, šių metų Glastonberio festivalyje išsakė paramos Gazos Ruožo žmonėms žinutes.

Policija vis dar vykdo tyrimą dėl dueto „Bob Vylan“, kurio lyderis festivalyje skandavo prieš Izraelio kariuomenę nukreiptą šūkį.

Grupės „Kneecap“ narys Liamas O'Hanna, žinomas sceniniu vardu Mo Chara, taip pat buvo apkaltintas teroro nusikaltimu dėl įtariamos paramos uždraustoms organizacijoms „Hamas“ ir „Hezbollah“, susijusios su ankstesniu pasirodymu.