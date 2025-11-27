Leonas XIV atskrido į Turkiją

Amerikiečių pontifiko lėktuvas Ankaroje nutūpė 12 val. 23 min. (11 val. 23 min. Lietuvos laiku).
Pagarbą atidavęs šiuolaikinės Turkijos įkūrėjui Mustafai Kemalui Ataturkui skirtame mauzoliejuje, popiežius sostinėje susitiks su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, pasakys kalbą pareigūnams, pilietinei visuomenei ir diplomatams, o vakare išskris į Stambulą.
Iš Turkijos, kur viešės keturias dienas, Leonas XIV vyks į Libaną.
Toks vizitas bet kokiomis aplinkybėmis būtų nepatogus, tačiau jį dar labiau apsunkina įtampa Artimuosiuose Rytuose ir žiniasklaidos dėmesys – popiežiaus lėktuve jį lydi daugiau kaip 80 žurnalistų.
„Labai laukiau šios kelionės dėl to, ką ji reiškia krikščionims, bet tai taip pat yra didelė žinia visam pasauliui“, – sakė jis kartu su juo lėktuvu keliaujantiems žurnalistams, pavadindamas kelionę istoriniu momentu.
Nuo pat išrinkimo gegužės mėnesį 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovu popiežius parodė, kad moka puikiai bendrauti su žiniasklaida ir kas savaitę kalbasi su žurnalistais.
Norėdamas pasiekti plačią auditoriją, Leonas XIV visas savo kalbas kelionės metu sakys anglų, savo gimtąja kalba, o ne italų, kuria paprastai kalba.
Tikimasi, kad pirmojoje jo kalboje Turkijoje daugiausia dėmesio bus skiriama dialogui su islamu šalyje, kurioje krikščionys sudaro tik 0,1 proc. iš 86 mln. gyventojų – dauguma jų yra musulmonai sunitai.
Taip pat tikimasi, kad prie konfliktų krečiamų Artimųjų Rytų slenksčio atsidūręs popiežius, kuris išrinkimo metu ragino siekti „neginkluotos ir nusiginkluojančios“ taikos, kalbės apie regioną kamuojančias krizes.
Tačiau tarp Ankaros prezidentūros kolonadų Leonas XIV turės elgtis subtiliai, jei ketina kelti opius žmogaus teisių, R. T. Erdogano oponentų suėmimo ar Turkijos krikščionių, kovojančių su nelygybe ir atskirtimi, padėties klausimus.
„Skatinti vienybę“
Šventasis Sostas taip pat pripažįsta Turkijos pastangas priimant daugiau nei 2,5 mln. daugiausia sirų pabėgėlių, kaip teigia valdžios institucijos.
Kalbėdamas apie pabėgėlius ir migrantus, Leonas XIV seka savo pirmtako Pranciškaus pėdomis ir visai neseniai kritikavo JAV prezidento Donaldo Trumpo vyriausybės, jo žodžiais, itin nepagarbų elgesį su migrantais.
Penktadienio kalendorius įgaus labiau religinį aspektą: Iznike bus minimos 1700-osios Pirmojo Nikėjos Susirinkimo metinės. Šio 325 metais įvykusio vyskupų susirinkimo metu buvo priimtas tikėjimo išpažinimas, arba tikėjimo deklaracija, ir tai iki šiol tebėra pagrindinis krikščionybės dokumentas.
Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus I, pasaulio ortodoksų lyderio, pakviestas Leonas XIV dalyvaus maldoje ant Izniko ežero kranto, kurią žadėjo surengti dar popiežius Pranciškus, bet balandį jis mirė.
„Mes su Baltramiejumi jau kelis kartus buvome susitikę, ir manau, kad tai bus išskirtinė proga skatinti visų krikščionių vienybę“, – vėlai antradienį žurnalistams sakė Leonas XIV.
Katalikai ir stačiatikiai yra susiskaldę nuo 1054 metais įvykusios schizmos.
Katalikai pripažįsta visuotinę popiežiaus, kaip Bažnyčios vadovo, valdžią, o stačiatikiai yra susibūrę į vietines Bažnyčias, turinčias savo vadovus.
Leono XIV kelionė vyksta tuo metu, kai ortodoksų pasaulis atrodo dar labiau susiskaldęs nei bet kada anksčiau, o karas Ukrainoje pagreitino Maskvos ir Konstantinopolio patriarchatų skilimą.
Leonas XIV yra penktasis pontifikas, apsilankęs Turkijoje po Pauliaus VI 1967 metais, Jono Pauliaus II 1979 metais, Benedikto XVI 2006 metais ir Pranciškaus 2014 metais.
Sekmadienį Leonas XIV vyks į religiškai nevienalytį Libaną – šalį, kurią nuo 2019 metų drasko niokojanti ekonominė ir politinė krizė ir kuri, nepaisant paliaubų, pastarosiomis dienomis ne kartą tapo Izraelio bombardavimo taikiniu.
