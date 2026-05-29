 Lenkijos prezidentas nori, kad iš Zelenskio būtų atimtas apdovanojimas

Lenkijos prezidentas nori, kad iš Zelenskio būtų atimtas apdovanojimas

2026-05-29 13:35
BNS inf.

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis penktadienį pareiškė norintis, kad iš Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias šalies civilinis apdovanojimas.

<span>Lenkijos prezidentas nori, kad iš Zelenskio būtų atimtas apdovanojimas</span>
Lenkijos prezidentas nori, kad iš Zelenskio būtų atimtas apdovanojimas / Scanpix nuotr.

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Ukrainos lyderis neseniai pavadino karinį dalinį istorinės grupuotės, kaltinamos daugybės lenkų nužudymu per Antrąjį pasaulinį karą, vardu.

K. Nawrockis žiniasklaidai sakė esąs pasipiktinęs ir pasiūlęs „atimti Baltojo erelio ordiną iš prezidento Zelenskio“.

Trečiadienį V. Zelenskis pasirašė dekretą, kuriuo vienam Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniui suteiktas „UPA herojų“ vardas. Šis žingsnis apibūdintas kaip pastangos atkurti istorines Ukrainos kariuomenės tradicijas ir įvertinti išskirtinę dalinio tarnybą.

Lenkija laiko UPA atsakinga už masines lenkų civilių žudynes per Antrąjį pasaulinį karą Voluinėje ir Rytų Galicijoje – teritorijose, kurios prieš karą priklausė Lenkijai, o dabar yra Vakarų Ukrainoje.

„Ukrainos dalinio pavadinimą „UPA herojai“ vienareikšmiškai vertiname neigiamai“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras.

Jo teigimu, šis sprendimas žeidžia UPA aukų atminimą ir sutrukdė Lenkijos bei Ukrainos dialogui. M. Wewioras taip pat įspėjo, kad šiuo klausimu gali pasinaudoti Rusijos propaganda, siekianti įvaryti pleištą tarp abiejų tautų.

„Keliame šį klausimą pokalbiuose su partneriais iš Ukrainos“, – pridūrė jis.

Vėliau kalbėdamas su naujienų agentūra PAP, M. Wewioras nurodė, kad užsienio reikalų viceministras Marcinas Bosackis ketvirtadienį kalbėjosi su Ukrainos ambasadoriumi Lenkijoje Vasyliu Bodnaru, kad perduotų Varšuvos nusivylimą dėl V. Zelenskio sprendimo.

„Manome, kad tai nepadeda mūsų istoriniam dialogui su Ukraina“, – teigė jis.

Lenkijos tautos atminties institutas (IPN) taip pat pasmerkė šį žingsnį. Ketvirtadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbtame instituto pareiškime nurodoma: „Ukrainos valdžios puoselėjama Ukrainos sukilėlių armija turi sulaukti pasipriešinimo iš visų, kurie prisimena šios formuotės veiklą.“

Istorikų duomenimis, 1943–1945 metais Ukrainos nacionalistai Voluinėje nužudė 40–60 tūkst. Lenkijos piliečių, Rytų Galicijoje – 20–40 tūkst., o dabartinės Lenkijos teritorijoje – mažiausiai 4 tūkst. žmonių. Lenkijos tautos atminties instituto duomenimis, per lenkų atsakomąsias operacijas iki 1945 metų pavasario buvo nužudyta apie 10–12 tūkst. ukrainiečių.

Lenkijos ir Ukrainos ginčas dėl istorinio UPA vaidmens jau ne vienus metus slegia abiejų šalių santykius. Nors Lenkija laiko ją atsakinga už masines savo piliečių žudynes, Ukraina teigia, kad šie įvykiai buvo platesnio konflikto, už kurį atsakingos abi pusės, dalis.

Ukraina taip pat laiko UPA daugiausia antisovietine, o ne antilenkiška organizacija.

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Klausyk tu apsisnargliavęs vafli PRIMYŽTAS LIUNZZZBIRBIO PAMPERSE sugalvok ką nors naujo, kaip ten tave pidaraste durnyne dulkina per šikną ir per burną, pasižiūrėk į veidrodį ir spermą nusivalyk nuo snukio
2
-1
Ben Kordušas
Pasirodo rusofobija dar ne viskas - lenkai engė ukrainiečius kaip tautą 1918-1939, tikslu, kad jaunoji karta privalo kalbėti lenkiškai ir to pasekmė buvo visokių "UPA" teroras lenku atžvilgiu nacių valdymo metais 1941-1944. Jeigu taip suleidus lenkų ir ukrain nacikus į krūvą tai kraujas lietusi upeliais. Prieškario Lenkijoje 40 proc. gyventojų buvo ne lenkai. Ir jų atžvilgiu buvo vykdomą tautinė diskriminacija. Lenkai laikė save "kultūros nešėjais" lietuviams, baltarusiams ir ukrainiečiams. O visa jų kultūra - rankų bučiavimas boboms.
1
0
Nesuprantu
kaip gali tas neūžauga pusmetrinis žydų klounas, vagių ir korupcionierių vadas vovka zielia, pats būdamas žydas, pagerbti nacių nusikaltėlius, kažkokias padugnes kaip bendera ir kitus kurie žiauriai nužudė to neūžaugos pusmetrinio žydų klouno tėvynainius, tikrai kad tas klounas narkomanas jau neskiria žmonių, matosi kad koksas veikia, tai mano nuomonė
3
-2
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