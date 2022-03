Lenkija sulaukė griežto Rusijos atsako: iš jūsų Varšuvos per pusę sekundės nieko neliks

Lenkija pastaruoju metu sulaukė daug dėmesio ne tik dėl to, kad į šalį plūsta daugiausia ukrainiečių pabėgėlių, bet ir dėl politikų pasisakymų. Neseniai Ukrainoje su Volodymyru Zelenskiu susitikę Lenkijos politikai iškėlė mintį, kad NATO į Ukrainą turėtų siųsti taikdarius. Rytoj Lenkijoje lankysis JAV prezidentas, su kuriuo ketinama aptarti šią idėją, praneša LNK.

„Atsižvelgiant į tai, kas atsitiko Ukrainoje, atsižvelgiant į precedento neturinčią Rusijos agresiją prieš šią laisvą, nepriklausomą, suverenią šalį, atsižvelgiant į tolesnį Ukrainos žemių okupaciją, atsižvelgiant į su tuo susijusią krizę, taip pat saugumo krizę ne tik mums, bet ir visai Europai ir visam pasauliui, mums reikia naujos NATO koncepcijos“, – sakė Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Rusija iš karto sureagavo į Lenkijos pasiūlymus.

„Mūsų kolegos lenkai jau pareiškė, kad kitame NATO viršūnių susitikime jie privalo pasiųsti į Ukrainą taikdarius. Tikiuosi, jie žino, apie ką kalba. Tai bus ta konfrontacija tarp Rusijos ir NATO ginkluotųjų pajėgų, kurios visi ne tik norėjo išvengti, bet ir sakė, kad tai niekada neturėtų nutikti“, – teigė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

Pastaruoju metu Lenkijai daug dėmesio skiria Rusijos propagandos mašina.

Tik pabandykite, lenkai, įžengti čia, nors per 10 metrų, – iškart gausite atgal.

„Šiandien atėjo laikas mūsų vadovybei konkrečiai pasakyti: štai sienos, ir tik pabandykite, lenkai, įžengti čia, nors per 10 metrų, – iškart gausite atgal pagal visą schemą ir kalibrais, ir visa artilerijos bei aviacijos galia. Tada ta išgirtoji Lenkijos armija bėgs aukštai keldama kelius iki Varšuvos“; „Europai reikia perduoti paprastą dalyką – jūs gausite branduolinį smūgį. Jeigu jūs ten subursite kokį nors taikdarišką NATO kontingentą, jei sugalvosite jį kur nors įvesti ir t. t., tai bus branduolinis karas. Drąsieji lenkai, iš Jūsų Varšuvos per pusę sekundės nieko neliks. Drąsieji vokiečiai, drąsieji estai, drąsieji pabaltijiečiai... Beje, apie drąsiuosius pabaltijiečius – žinojau, kad Kaliningrade didelės problemos pasienyje. Vėl tampa aktualus koridoriaus iki Kaliningrado klausimas?“ – buvo kalbama per rusišką televiziją.

Savo ruožtu Lenkija paskelbė naikinanti šalyje veikianti Rusijos specialiųjų tarnybų tinklą, iš šalies išsiunčiami 45 rusų diplomatai, kurie, kaip teigiama, iš tiesų šnipinėjo. Jiems įsakyta per penkias dienas palikti šalį. Vienam išvykti nurodyta per 48 val.

„Rusija barbarišką karą prieš Ukrainą kariauja jau daugiau nei tris savaites. Mes ir kitos Vakarų šalys traktuojamos kaip pagrindinis priešas. Tolesnis tokio pobūdžio nelegalios Rusijos tarnybų veiklų toleravimas sukeltų ypatingą grėsmė Lenkijos saugumui, taip pat mūsų, NATO ir Europos Sąjungos sąjungininkams, su kuriais koordinuojame visą tokią veiklą“, – šnekėjo Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Lukasz Jasina.

Stengdamasis stiprinti paramą savo šaliai, Ukrainos prezidentas toliau kreipiasi į įvairių valstybių parlamentarus. Vaizdo ryšiu kalbėdamas Japonijos parlamentui, V. Zelenskis pagyrė šalį kaip pirmą valstybę Azijoje, pradėjusią didinti spaudimą Rusijai.