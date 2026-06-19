Lenkija sugriežtins reikalavimus migrantams pavėžėjams

Siūloma reforma, kuri pašalintų spragas šiuo metu galiojančiuose asmenų patikros mechanizmuose. Pagal dabartines taisykles, taksi vairuotojai privalo pateikti tik pažymą iš Lenkijos nacionalinio baudžiamųjų bylų registro, kad jie neturi teistumo.
„Jeigu kažkas vos prieš kelias savaites atvyko iš už Europos Sąjungos ribų, mažai tikėtina, kad jie bus Lenkijos sistemoje. Mes reikalausime pateikti pažymą, kad jie neturi teistumo savo kilmės šalyje“, – D. Klimczakas sakė duodamas interviu radijo stočiai RMF FM.
Infrastruktūros ministerija siekia patikslinti ir sugriežtinti taisykles, pagal kurias leidimai vykdyti taksi veiklą būtų susiejami tiesiogiai su konkrečiais automobiliais, o toks žingsnis turėtų sustiprinti veiklos priežiūrą.
Apie planuojamus pokyčius paskelbta vis labiau didėjant visuomenės pritarimui griežtesniems reikalavimams taksi vairuotojams.
Tyrimų agentūros IBRIS atlikta apklausa, kurią penktadienį paskelbė dienraštis „Rzeczpospolita“, parodė, kad 83,9 proc. respondentų mano, jog taksi vairuotojai, nepaisant jų tautybės, turėtų išlaikyti vairavimo egzaminą Lenkijoje.
Visuomenės spaudimas šiuo klausimu sustiprėjo po birželio 6 d. Zielonkoje, netoli Varšuvos, įvykusio mirtino eismo įvykio. Prokurorų teigimu, 37 m. Turkijos pilietybę turintis taksi vairuotojas bandė pažeisdamas taisykles apsisukti iš kraštinės dešinės eismo juostos ir užkirto kelią priešpriešiais atvažiuojančiai transporto priemonei. Eismo įvykio metu du žmonės žuvo, o dar vienas buvo sunkiai sužalotas.
Ministras teigia esąs susirūpinęs dėl dabartinės situacijos, kaip ir visuomenės nariai. Pasak jo, lenkai tiesiog nori jaustis saugūs kelyje.
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