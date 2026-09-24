Lenkija šalina paskutinį sovietinį paminklą

Procesas prasidėjo praėjus ketveriems metams po to, kai 2022-aisiais, Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, vietos institucijos paskelbė planus atsikratyti šio paminklo.
Žešuvo mero atstovė Marzena Kleczek-Krawiec naujienų agentūrai PAP sakė, kad procesas užtruko dėl miesto institucijų priimtos paminklo pašalinimo sistemos.
Pirmiausia nuo 8,5 metro paminklo komandos pašalino 6 tonas sveriančią moters ir vaiko skulptūrą. Institucijos nurodo, kad kai kurie paminklo elementai bus nugabenti į vietos Technikos ir karo istorijos muziejų, o bareljefai ir atminimo lentos – į sovietų kariuomenės kapines Žešuve.
„Mums buvo svarbu, kad kai kurie memorialo elementai nebūtų sunaikinti ir kad būtų išsaugoti meninę vertę turintys elementai“, – sakė M. Kleczek-Krawiec.
Miestas neplanuoja pakeisti Geto aukų aikštėje stovėjusio senojo sovietinės propagandos simbolio ir pažymi, kad ši vieta yra buvusios žydų kapinės.
„Paminklo vietoje bus paklotas akmeninis grindinys“, – sakė M. Kleczek-Krawiec.
Žešuvo institucijų planai išsaugoti kai kuriuos paminklo elementus prieštarauja Tautos atminties instituto (IPN) pozicijai – institutas spaudė visiškai nugriauti statinį. Vietos IPN skyriaus vadovas Dariuszas Iwaneczko PAP sakė, kad paminklas nebuvo tik neutrali istorinė relikvija – tai „statinys viešojoje erdvėje, aiškiai šlovinantis Raudonąją armiją“.
„Daugelis Pakarpatės vaivadijos ir Lenkijos gyventojų 1944–1945 metais patyrė didžiulį Raudonosios armijos, sovietų kariuomenės ir sovietų valstybės saugumo tarnybų žiaurumą“, – sakė jis.
D. Iwaneczko pridūrė, kad paminklas įtvirtino propagandinį pasakojimą apie Raudonąją armiją kaip išvaduotoją, tuo pat metu ignoruojant daugelio Lenkijos civilių ir pogrindžio kovotojų, patyrusių represijas sovietų kariams įžengus į šalį, kančias.
„Mes reikalavome pašalinti šį paminklą iš viešosios erdvės, nes jis įžeidė tikrųjų Lenkijos didvyrių atminimą, šlovindamas tuos, kurie įvykdė baisius nusikaltimus prieš lenkų tautą“, – sakė jis.
Paminklas buvo pastatytas 1951-aisiais, kai miestas minėjo Rusijos Spalio revoliucijos metines. Jo išmontavimas kainuoja apie 156 tūkst. zlotų (35,66 tūkst. eurų), darbai tęsis visą lapkritį.
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