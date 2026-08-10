Lenkija ir Latvija stiprina infrastruktūros saugumą

Apie tai pirmadienį rašo naujienų agentūra „Reuters“.
Žiniasklaida praėjusią savaitę pranešė Lietuvos karinę žvalgybą turint duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama perimtus ukrainietiškus dronus ir taip siekdama suklaidinti.
BNS rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turintys žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse.
Lietuvos kariuomenė nuo birželio 18-osios remia Viešojo saugumo tarnybą saugant suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje, „LitPol Link“ elektros jungties su Lenkija skirstyklą Alytuje, transformatorių pastotę Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę.
Liepos 17-ąją krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasirašė įsakymą, kuriuo ši apsauga pratęsiama iki rugpjūčio 19-osios. Kariuomenė saugumo paramai turi skirti iki 30 karių vienetą, aprūpintą transportu, ir laivą ar katerį su įgula.
R. Kaunas, Latvijos ministras pirmininkas ir keturi žvalgybos bei įmonių pareigūnai iš viso regiono pasidalijo su „Reuters“ naujomis žvalgybos vertinimų detalėmis ir konkretizavo priemones, kurių imamasi infrastruktūrai apsaugoti.
„Didiname savo kritinės infrastruktūros saugumą, nuolat keičiamės informacija su savo žvalgyba, ką daryti toliau“, – „Reuters“ teigė R. Kaunas.
Latvija padidino visos kritinės infrastruktūros, įskaitant užtvanką Dauguvos upėje netoli Rygos ir Inčukalno požeminę dujų saugyklą, saugumą, interviu „Reuters“ sakė ministras pirmininkas Andris Kulbergas.
Nerimą keliantys suklastoti dokumentai Lenkijoje
Lenkijoje didžiausia naftos ir dujų bendrovė „Orlen“ analizuoja alternatyvius dujų importo maršrutus tuo atveju, jei kiltų pavojus įprastiems, teigė informacijos apie jos veiklą turintis asmuo.
„Orlen“ importuoja 80 proc. šalies dujų per Svinouiscio suskystintų gamtinių dujų terminalą Baltijos jūroje ir povandeninį dujotiekį iš Norvegijos, kuris iškyla į sausumą netoliese. Infrastruktūrą valdanti „Gaz-System“ ten veikia „padidinto budrumo“ sąlygomis, sakė kitas tiesiogiai su tuo susipažinęs asmuo.
Valstybinė pirmosios Lenkijos atominės elektrinės vystytoja „Polskie Elektrownie Jadrowe“ pranešė, kad pasirodė suklastoti įmonės dokumentai, kuriais siekiama suklaidinti suinteresuotąsias šalis, ir kad jų pėdsakai veda „į rytus nuo Lenkijos“.
Bendrovė kartu su specialiosiomis tarnybomis ir teisėsauga atlieka tyrimą bei stebi, ar planuojamoje statybvietėje nekyla diversijos ar kitų grėsmių, sakė atstovas spaudai Marcinas Skolimowskis.
Lenkijos elektros tinklų operatorė ir kariuomenės padalinys liepą pradėjo didinti elektros jungties su Ukraina, padedančios stabilizuoti Rusijos nuolat atakuojamos karo nuniokotos šalies elektros tinklą, saugumą.
Pagrindinis naujuose žvalgybos vertinimuose minimas susirūpinimas yra ne tiek tiesioginis tokio išpuolio poveikis, kiek „politinis chaosas“, kurį jis galėtų sukelti NATO būstinėje Briuselyje, jos Europos narėms ir JAV diskutuojant, kaip ir ar apskritai atsakyti, teigė vienas Baltijos šalių žvalgybos pareigūnas.
Kitas šaltinis, regiono pareigūnas, nebuvo toks kategoriškas ir sakė, kad virtinė „sąjungininkų žvalgybos“ perspėjimų apie Rusijos veiklą padarė „pribloškiantį įspūdį“ Baltijos šalims, tačiau atakos gali įvykti „ir šiandien, ir niekada“.
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