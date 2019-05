Lenkija griežtina bausmes pedofilams

Kaip praneša BBC, asmenims, pripažintiems kaltais dėl pedofilijos, gali grėsti maksimalus laisvės atėmimo bausmės terminas – 30 metų. Pačiais sudėtingiausiais atvejais kaltinamiesiems gali grėsti net įkalinimas iki gyvos galvos.

Lenkijos parlamento žemieji rūmai (Seimas) ketvirtadienį pritarė Baudžiamojo kodekso pakeitimams. Dabar dėl pakeitimų turės svarstyti aukštieji parlamento rūmai (Senatas). Jei pakeitimams bus pritarta, dar reikės prezidento parašo.

Praėjusį šeštadienį „YouTube“ tinkle paskelbtas brolių Tomaszo ir Mareko Sekielskių dokumentinis filmas „Tik niekam nesakyk“ (Just Don't Tell Anyone) jau peržiūrėtas beveik 18 mln. kartų.