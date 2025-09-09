Lenkija dėl „Zapad“ uždaro sieną su Baltarusija

„Dėl nacionalinio saugumo priežasčių ketvirtadienio vidurnaktį dėl „Zapad“ manevrų uždarysime sieną su Baltarusija, įskaitant geležinkelio pervažas“, – žurnalistams sakė D. Tuskas.
Minskas yra pagrindinis Maskvos sąjungininkas, o Rusija pasinaudojo Baltarusijos teritorija, kad pradėtų puolimą prieš Ukrainą 2022 metų vasarį.
Pratybos „Zapad-2025“ („Vakarai-2025“) vyks rugsėjo 12–16 dienomis.
Reaguodamos į bendras pratybas, Lenkijos ir sąjungininkų pajėgos surengs savo mokymus Lenkijoje, pridūrė D. Tuskas.
Tikimasi, kad juose dalyvaus apie 30 tūkst. karių.
Pasak lenkų premjero, „Zapad“ pratybos skirtos simuliuoti Suvalkų koridoriaus palei Lenkijos ir Lietuvos sieną, apsupto Baltarusijos ir Rusijos Kaliningrado, okupaciją.
Ši teritorija dažnai laikoma pažeidžiama NATO vieta ir galimu pirmuoju hipotetinio Rusijos išpuolio taikiniu.
Minskas rugpjūtį pareiškė, kad „Zapad“ pratybose bus treniruojamasi naudoti raketas „Orešnik“ ir suduoti branduolinius smūgius.
Kyjivas ir kelios Rytų Europos šalys baiminasi galimo karių susitelkimo Baltarusijoje, kuri ribojasi su Ukraina, Lenkija, Lietuva ir Latvija.
Lietuva rugpjūčio pabaigoje iki spalio mėnesio dalyje pasienio su Baltarusija uždarė oro erdvę, artėjant Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms ir įvykus dviem incidentams vasarą, kai į šalies oro erdvę įskrido du dronai „Gerbera“.
