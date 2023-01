Legendoje apie nesugaunamąjį Matteo padėtas taškas?

Suimamas nesipriešino

60-metis M. Messina Denaro buvo vienas iš pagrindinių tikro Sicilijos nusikalstamo sindikato „Cosa Nostra“, vaizduoto kultiniame filme „Krikštatėvis“, veikėjų.

Mafiozas buvo sučiuptas Palermo klinikoje, kur pastaruosius metus gydėsi vėžį. Arešto metu jis kartu su kitais italais laukė eilėje – ketino apsilankyti pas specialistą tartis dėl chemoterapijos.

Nors klinikoje buvo užsiregistravęs svetima pavarde, suimamas nusikaltėlis policininkams pasakė savą ir nesipriešino.

Policijos išplatintoje nuotraukoje matyti M. Messina Denaro, sėdintis ant galinės automobilio sėdynės, dėvintis kreminės spalvos skrybėlę, akinius nuo saulės ir rudą odinę striukę su kreminiu avikailio pamušalu. Iki šiol vienintelė žinoma jo nuotrauka buvo datuojama XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžia.

Pirmadienio popietę M. Messina Denaro kariniu lėktuvu buvo nuskraidintas į Akvilą Abrucų regione, kur yra laikomas mafijozams ir sunkiems nusikaltėliams skirtame kalėjime.

Šiuo metu superkrikštatėvio turtas vertinamas 4–5 mlrd. eurų, nors Italijos teismai per daugelį metų jau yra konfiskavę keliais milijardais vertinamo turto.

Bosų bosas

Vietos mafiozo Don Ciccio sūnus pirmąjį žmogų nužudė dar būdamas aštuoniolikmetis. Jaunystėje jis vairavo sportinius automobilius „Porsche“, nešiojo auksinius „Rolex“ laikrodžius ir kruopščiai puoselėjo savąjį pleibojaus įvaizdį.

M. Messina Denaro buvo suimtas praėjus dienai po to, kai sukako 30 metų nuo 2017 m. mirusio Salvatore Riinos suėmimo.

Tąkart M. Messina Denaro skubiai pasislėpė. Kai 2006 m. sausį buvo suimtas S. Riinos įpėdinis Bernardo Provenzano, M. Messina Denaro turėjo nusikaltėlių sindikato „Cosa Nostra“ bosų boso titulą.

Pasitraukęs į pogrindį M. Messina Denaro toliau kūrė ekonominę ir finansinę imperiją.

„Diabolikas“ (taip M. Messina Denaro buvo vadinamas dėl savo šaltakraujiškumo), pasitelkdamas statytinius, investavo dideles sumas į legalią ekonomiką, pirmenybę teikdamas statybų pramonei ir vėjo energetikai, kurią valstybė dosniai subsidijavo. Į jo rankas pateko ir alyvuogių aliejaus gamintojai, prekybos centrai, ir degalinės.

M. Messina Denaro buvo Italijos ieškomiausių asmenų sąrašo viršuje, yra kaltinamas ryšiais su mafija ir sprogmenų naudojimu, įtariamas įvykdęs arba įsakęs įvykdyti daugiau kaip 50 žmogžudysčių.

Be kita ko, M. Messina Denaro įtariamas prisidėjęs prie sprogdinimų Romoje, Milane ir Florencijoje 1993 m., per kuriuos žuvo dešimt žmonių, daugiau kaip 100 buvo sužeista. Vos keliais mėnesiais anksčiau per panašius išpuolius „Cosa Nostra“ buvo nužudžiusi su mafija kovojusius teisėjus Giovanni Falcone ir Paolo Borsellino.

Klasikinė konspiracija

M. Messina Denaro savo pogrindinį verslą plėtojo ir su bendrais komunikavo senamadišku būdu: vietoj mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir interneto jis naudojosi „pizzini“ – mažais popieriaus lapeliais su užrašais, informacija ir užsakymais, kurie keliavo iš rankų į rankas.

2015 m. policija nustatė, kad mafiozas Sicilijoje esančioje fermoje po akmeniu palikdavo mažus sulankstytus popierinius laiškelius./ Reuters nuotr.

Paties M. Messina Denaro tyrėjai ieškojo kelis dešimtmečius tikrindami Sicilijoje esančius žinomų mafijos boso sąjungininkų namus ir įmones. Jie ypač ieškojo slėptuvių griovose, urvuose ar net bunkeriuose pastatų viduje.

Prieš dvejus metus pareigūnai džiaugėsi jį suėmę Hagoje, tačiau po DNR tyrimo paaiškėjo, kad tariamasis nusikaltėlis yra Ispanijoje gyvenantis britas, į Nyderlandus atvykęs dėl „Formulės 1“ lenktynių. Tik atlikus DNR tyrimą paaiškėjo, kad tai ne ieškomas vyras. Nepasitvirtino ir pranešimai, esą jis buvo pastebėtas atostogaujantis Graikijoje, stebintis futbolo rungtynes Palerme.

Atspariausias ir gryniausias

Premjerė Giorgia Meloni nusikaltėlį pavadino svarbiausiu mafijos bosu, o jo suėmimą – didele valstybės pergale kovoje su organizuotu nusikalstamumu.

Vidaus reikalų ministras Matteo Piantedosi teigė, kad „itin pavojingo bėglio“ sulaikymas yra „nepaprasta diena valstybei“.

Anot Esekso universiteto kriminologijos ekspertės Annos Sergi, M. Messina Denaro buvo „paskutinis, atspariausias, gryniausias išlikęs Sicilijos mafiozas“.

„Paslaptys, kurias, kaip teigiama, jis saugo, skatina sąmokslus, susijusius su mafijos ir valstybės susitarimais dešimtajame dešimtmetyje. Jis yra didžiosios istorinės grupuotės „Cosa Nostra“ galios esmė. Mitai apie jo slapstymosi laikotarpį yra viena iš priežasčių, kodėl išliko mafijos mitas“, – pasakojo ekspertė.

M. Messina Denaro laikomas paskutiniu „prima grandezza“ kartos atstovu, tos „Cosa Nostra“, kuri masiškai kėsinosi į valstybės valdžios ir institucijų narius – politikus, teisėjus, prokurorus, policininkus, kunigus ir žurnalistus.

Anot žurnalisto Dominiko Straubo, šiuo suėmimu baigėsi era. S. Riina ir B. Provenzano mirė kalėjime, o dabar už grotų atsidūrė ir sunkiai sergantis jų įpėdinis. Mafija tebėra politiškai ir ekonomiškai įtakinga ir galinga, tačiau ji beveik nebežudo: devintajame ir dešimtajame dešimtmetyje nuo klanų rankos Italijoje kasmet vidutiniškai žūdavo 500–600 žmonių. Rekordiniais 1991 m. mirė daugiau kaip 1 900 žmonių. Šiandien mafijos įvykdomų žmogžudysčių skaičius vis dar nesiekia dviejų dešimčių per metus.

Tai, kad atmosfera pasikeitė, buvo matyti ir iš suėmime dalyvavusių žmonių reakcijos: jie plojo, kai suprato, ką karabinieriai ką tik suėmė. Prieš kelerius metus tik nedaugelis būtų išdrįsę tai padaryti.

Pacientas iš Sicilijos

Arešto dieną Italijos pareigūnai apsilankė ir M. Messina Denaro slėptuvėje. Tai – niekuo neišsiskiriantis dviejų aukštų namas vos 11 tūkst. gyventojų turinčiame Kampobelo di Madzara miestelyje. Jis – Sicilijos Trapanio provincijoje, už 7 km nuo jo gimtojo Kastelvetrano, kur senajame šeimos name tebegyvena mafiozo motina ir sesuo.

M. Messina Denaro namuose rasta brangių laikrodžių ir dizainerių drabužių. Ginklų ir dokumentų, kurie, kaip tikisi tyrėjai, suteiktų informacijos apie „Cosa Nostra“ veiklą, pirmųjų kratų metu nepavyko rasti. Be to, tyrėjai tikisi, kad suėmus M. Messina Denaro pavyks rasti ir T. Riina archyvą. Šiuos dokumentus, 1993 m. suimant T. Riiną, kartu su kitais bendrais M. Messina Denaro išnešė dar prieš atvykstant policijai.

Mafiozas gyveno prisidengęs netikru Andrea Bonafede – buvusio mafijos boso Nardo Bonafede sūnėno – vardu, turėjo šiuo vardu išduotą asmens tapatybės kortelę ir mokesčių mokėtojo numerį.

Tai, kad M. Messina Denaro tris dešimtmečius saugiai jautėsi savo gimtinėje, rodo stiprią mafijos įtaką vietos gyventojams.

Pas mafiozą pareigūnus atvedė jo liga. Žiniasklaidos duomenimis, iš pasiklausytų „Cosa Nostra“ boso šeimos narių pokalbių telefonu pareigūnai žinojo, kad ieškomasis sirgo kepenų vėžiu. Peržiūrėję nacionalinį šia liga sergančių pacientų registrą, sugretinę jų duomenis su M. Messina Denaro amžiumi ir kilme, pareigūnai ėmė įtarti, kad A. Bonafede iš Sicilijos ir gali būti mafijos bosas. 2020 m. lapkritį, kai Palerme pacientui buvo atliekama operacija, Campobello di Mazara mieste buvo fiksuojami kito A. Bonafede mobiliojo ryšio signalai. Išanalizavus vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, paaiškėjo, kad operacijos metu antrasis A. Bonafede vedžiojo šunį.