Latvijos žvalgyba įspėja dėl didėjančios Rusijos grėsmės

Kartu pažymima, kad Rusija šiuo metu nekelia tiesioginės karinės grėsmės šaliai. Vis dėlto kai kurie ženklai, pavyzdžiui, Rusijos naratyvai ir propaganda apie Latviją, esą rodo galimus ilgalaikius planus.
Latvijos Konstitucijos apsaugos biuro vertinimu, Maskvos požiūris, kad Vakarai esą kelia egzistencinę grėsmę, sustiprėjo. Rusija jau mato save tiesioginėje konfrontacijoje su Vakarais – ne tik Ukrainoje, bet ir pasauliniu bei ideologiniu mastu. Toks suvokimas esą didina apsiskaičiavimo riziką ir reiškia ženklų saugumo rizikų Europai padidėjimą, teigiama ataskaitoje.
Rusija, žvalgybos duomenimis, 2025 m. ne tik tęsė savo prieš Vakarus nukreiptą veiklą, vykdydama sabotažo aktus ir dezinformacijos kampanijas. Tačiau ji pademonstravo ir norą bei pasirengimą rengti kibernetines atakas prieš pramonines valdymo sistemas Latvijoje ir Vakarų šalyse. Taip, anot ataskaitos, siekiama sukelti nesaugumą ir nepasitikėjimą tarp gyventojų ir skaldyti Vakarų vienybę remiant Ukrainą.
Latvija rytuose ribojasi su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija. Latvija yra artima Ukrainos, kuri jau beveik ketverius metus ginasi nuo Rusijos invazijos, partnerė ir rėmėja.
„Mūsų stebėjimai rodo, kad Rusijos požiūris į Latviją tampa vis panašesnis į tą, koks prieš karą buvo Ukrainos atžvilgiu“, – teigiama toliau ataskaitoje. Šis vis labiau neigiamas požiūris į Latviją esą ilgalaikėje perspektyvoje gali lemti agresyvesnius Rusijos sprendimus – nors šiuo metu Maskvai tai nėra prioritetas.
