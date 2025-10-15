 Latvijos vyriausybė patvirtino 2026 metų valstybės biudžeto įstatymo projektą

Latvijos vyriausybė patvirtino 2026 metų valstybės biudžeto įstatymo projektą

2025-10-15 10:02
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Latvijos vyriausybė antradienį patvirtino 2026 metų valstybės biudžeto ir 2026-2028 metų biudžetų sandaros įstatymų projektus.

Latvijos vyriausybė patvirtino 2026 metų valstybės biudžeto įstatymo projektą
Latvijos vyriausybė patvirtino 2026 metų valstybės biudžeto įstatymo projektą / Pixabay nuotr.

Ateinančių metų iždo projektas numato 16,064 mlrd. eurų įplaukas ir 17,945 mlrd. eurų išlaidas. Palyginti su šių metų biudžetu, įplaukos didėtų 944,6 mln. eurų, išlaidos – 804,3 mln. eurų.

Iždo deficitas sudarytų 3,3 proc. tikėtino bendrojo vidaus produkto (BVP), kuris galiosiančiomis kainomis turėtų siekti 43,953 mlrd. eurų. Valstybės skola ateinančių metų pabaigoje neturi viršyti 55 proc. BVP, numato įstatymo projektas.

Krašto gynybai kitąmet numatyta išleisti 2,158 mlrd. eurų, tai yra 4,91 proc. BVP.

Projektas sudarytas remiantis prielaidomis, kad ekonomika 2026-aisiais augs 2,1 proc., o infliacija sudarys 2,3 procento.

Ministrų kabineto patvirtinti šie dokumentų paketai, įskaitant beveik pusšimtį juos lydinčių kai kurių įstatymų pataisų projektų, trečiadienį bus perduoti parlamentui svarstyti.

Šiame straipsnyje:
latvijos biudžetas 2026

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų