Latvijos premjeras apie šalies gyventojų vakcinakcijos tempus: taip skiepysimės iki 2023 m.

„Iki vakar dienos Latvijoje paskiepyta viso labo 4 500 žmonių, o daugiau kaip 20 000 vakcinos nuo Covid-19 dozių laikoma sandėliuose. Tai neleistina ir nedovanotina“, - sakė jis interviu Latvijos radijui.

Anot vyriausybės vadovo, nesklandumų esama ir organizuojant vakcinaciją. Pavyzdžiui, vienoje ligoninėje vakcinacijos kabinetas dirba tik keturias valandas per dieną, piktinosi jis. „Taip mes skiepysimės iki 2023 metų“, - konstatavo politikas. „Ir net jei šie kabinetai dirbtų nuo 8 val. ryto iki 20 val. vakaro, to būtų per maža“, - mano premjeras.

Jis taip pat pripažino, jog liūdna girdėti, kad kai kurie medikai nenori skiepytis.

Pirmasis užsikrėtimo koronavirusu atvejis Latvijoje buvo užfiksuotas praėjusių metų kovo 2 d. Nuo to laiko šalyje Covid-19 diagnozuotas 47 782 žmonėmss, mirė 801 infekuotasis.