2025-09-11 11:57
BNS inf.

Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) siūlo kelioms dienoms uždaryti oro erdvę rytinėse šalies dalyse, interviu Latvijos televizijai ketvirtadienį teigė kariuomenės vadas Kasparas Pudanas.

Latvijos kariuomenė pasiūlė uždaryti oro erdvę šalies rytuose
Latvijos kariuomenė pasiūlė uždaryti oro erdvę šalies rytuose / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Toks siūlymas pasigirdo sustiprėjus būgštavimams, kad šalis gali sulaukti panašių Rusijos provokacijų, kurias šią savaitę patyrė Lenkija.

K. Pudanas pabrėžė, kad NBS gerai susidirbusios su civilinės aviacijos pareigūnais ir kad uždaryti oro erdvę grėsmės atveju užtruktų vos kelias minutes.

Paklaustas dėl galimybės dislokuoti sąjungininkų naikintuvus Lielvardės oro uoste, karininkas teigė, jog Latvija šiuo klausimu reguliariai diskutuoja su sąjungininkais ir apie tai užsiminta jau kelioms valstybėms.

NBS vadas pripažino, jog šios savaitės įvykiai Lenkijoje gali padėti įtikinti partneres imtis tokių veiksmų.

Pasak pareigūnų, niekas nenukentėjo per devyniolika Lenkijos oro erdvės pažeidimų trečiadienio naktį. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvai ir jos sąjungininkėms pakėlus naikintuvus buvo numušti mažiausiai trys dronai. Vėliau pranešta, kad buvo surastos šešiolikos dronų nuolaužos.

Varšuva incidentą vadina didelio masto provokacija, nukreipta prieš Lenkiją.

