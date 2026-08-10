 Latvijoje gyvenantis Rusijos pilietis reguliariai pervedė pinigus rusų kariuomenei paremti

Latvijoje gyvenantis Rusijos pilietis reguliariai pervedė pinigus rusų kariuomenei paremti

2026-08-10 17:18
BNS inf.

Latvijos valstybės saugumo tarnyba (VDD) praėjusį trečiadienį sulaikė Latvijoje gyvenantį Rusijos pilietį, kuris įtariamas teikęs finansavimą Rusijos ginkluotosioms pajėgoms, kad šios galėtų tęsti karines operacijas prieš Ukrainą, pirmadienį pranešė tarnyba.

<span>Latvijoje gyvenantis Rusijos pilietis reguliariai pervedė pinigus rusų kariuomenei paremti</span>
Latvijoje gyvenantis Rusijos pilietis reguliariai pervedė pinigus rusų kariuomenei paremti / Scanpix nuotr.

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Baudžiamoji byla dėl ginkluoto konflikto finansavimo buvo iškelta dar 2025 metų vasario 12 dieną.

VDD tyrimas atskleidė, kad sulaikytas Rusijos pilietis, kuris Latvijoje gyvena jau kelerius metus, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios atsiliepė į kelis internete paskelbtus raginimus teikti finansinę ar materialinę pagalbą karinėms operacijoms prieš Ukrainą palaikyti ir reguliariai pervedė pinigus paramai Rusijos ginkluotosioms pajėgoms.

Ikiteisminio tyrimo procese šių metų gegužės 14 dieną taip pat buvo sulaikyta moteris, dalyvavusi renkant finansinius išteklius ir kitą materialinę pagalbą Rusijos ginkluotosioms pajėgoms.

Tyrimas atskleidė, kad sulaikytoji, kuri neturi Latvijos pilietybės, pervedė paaukotas lėšas iš savo banko sąskaitos į Rusiją.

Imantis atsargumo priemonių, abu įtariamieji buvo uždaryti į areštinę.

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Komentarai

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Komentarai

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na na
Įdomu, kokie Latvijos bankai vykdo pervedimus į Rusiją? Ar tai ne sankcijų apėjimas?
0
0
Toky
Tik nušaut
0
0
Neprovokuok ,
kacape, nes važiuosi namo.
0
-1
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