Kremlius: Schroederis susitiko su Putinu per jo gimtadienį

82-erių G. Schroederis sulaukė kritikos ir sankcijų dėl to, kad prasidėjus karui Ukrainoje toliau palaikė glaudžius ryšius su Rusijos vadovu.
„Vakar ryte Putinas iš žiniasklaidos sužinojo, kad Gerhardas Schroederis darbo reikalais lankosi Maskvoje. Prezidentas pakvietė savo seną draugą pas save“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Kremlius.
Kremlius taip pat paskelbė nuotraukas, kuriose abu vyrai spaudžia vienas kitam ranką. Trečiadienį V. Putinas šventė 74-ąjį gimtadienį.
Praėjusią savaitę Rusijos žiniasklaida pranešė, kad G. Schroederis buvo paskirtas į Rusijos prekybos centrų tinklo „Hyperglobus“, anksčiau priklausiusio Vokietijos grupei „Globus“, stebėtojų tarybą.
G. Schroederio ryšiai su V. Putinu kelia susirūpinimą Vokietijoje, kurios santykiai su Rusija dėl karo Ukrainoje yra įtempti. Iš buvusio kanclerio buvo atimtos jam, kaip buvusiam Vokietijos vyriausybės vadovui, priklausiusios privilegijos.
1998–2005 m. vadovavęs Vokietijos vyriausybei, G. Schroederis vėliau dirbo Rusijos energetikos milžinės „Gazprom“ valdyboje.
Gegužę V. Putinas pasiūlė G. Schroederiui tarpininkauti sprendžiant konfliktą Ukrainoje, tačiau Europos šalys šią idėją atmetė.
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