Korupcijos skandalas Ukrainoje: nuo pareigų nušalintas ministras

„Šįryt surengėme neeilinį vyriausybės posėdį. Nusprendėme nušalinti Germaną Galuščenką nuo teisingumo ministro pareigų“, – parašė J. Svyrydenko ir kartu pridūrė, kad ministrų kabinetas ministro pareigas perleido teisingumo viceministrei europinės integracijos klausimais Liudmylai Suhak.
Lapkričio 10 d. Ukrainos Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) paskelbė apie specialią operaciją, kurios tikslas – atskleisti korupciją energetikos sektoriuje. Tyrėjai nustatė, kad nusikalstamos organizacijos nariai sukūrė plačią korupcijos schemą, siekdami daryti įtaką strateginėms valstybinėms įmonėms, įskaitant „Energoatom“.
Vienas su tyrimu susipažinęs šaltinis nurodė, kad NABU atliko kratas patalpose, susijusiose su verslininku, studijos „Kvartal 95“ bendraturčiu Tymuru Mindičiumi, ir teisingumo ministro G. Galuščenkos, kuris anksčiau ėjo energetikos ministro pareigas, rezidencijoje.
Lapkričio 11 d. teisėsaugos pareigūnai byloje dėl korupcijos energetikos sektoriuje sulaikė penkis asmenis, o dar septyniems patvirtino įtarimus. Tarp jų – verslininkas, vadovavęs nusikalstamai organizacijai, buvęs energetikos ministro patarėjas, „Energoatom“ vykdomasis direktorius, atsakingas už fizinę apsaugą ir saugumą, ir keturi darbuotojai, siejami su pinigų plovimu.
Aukščiausiojoje Radoje buvo užregistruotas projektas, kuriuo siūloma atleisti G. Galuščenką iš teisingumo ministro pareigų. Teisingumo ministerija patvirtino, kad, vykstant baudžiamajam procesui, buvo atlikti tyrimo veiksmai, susiję su G. Galuščenka.
Naujausi komentarai