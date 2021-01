Konservatyvios pakraipos platforma „Parler“ buvo priverstinai išsijungta

Ankstesnę dieną interneto paslaugų milžinė „Amazon“ perspėjo „Parler“ valdančią bendrovę, kad ji nebegalės naudotis „Amazon“ serveriais, nes neužtikrina tinkamos priežiūros dėl socialiniame tinkle skelbiamo smurtą propaguojančio turinio.

Interneto ryšio stebėsenos tinklalapis „Down For Everyone Or Just Me“ nurodė, kad „Parler“ išsijungė tuojau po vidurnakčio JAV Vakarų pakrantės (10 val. Lietuvos laiku), todėl galima manyti, kad platformos savininkai nesugebėjo rasti naujo prieglobos partnerio.