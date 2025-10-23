Suduodamas smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams, Gustavo Petro (Gustavas Petras) sakė, kad Vašingtonas vykdo neteismines egzekucijas, kurios pažeidžia tarptautinę teisę.
Kolumbijos prezidentas kaltina JAV egzekucijomis Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione
2025-10-23 23:03
Kolumbijos kairiųjų pažiūrų prezidentas ketvirtadienį vėl kritikavo JAV karinius smūgius Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione, taip dar labiau pakurstydamas ginčą su prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), dėl kurio pašlijo abiejų šalių ryšiai.
Gustavo Petro / Reuters nuotr.
Naujausi komentarai