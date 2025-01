Kitą savaitę Helsinkyje vyks NATO šalių prie Baltijos jūros viršūnių susitikimas

Susitikimas vyks prezidento rūmuose, jame dalyvaus NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, taip pat Vokietijos, Danijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos vadovai. Jie aptars Baltijos jūros regiono saugumą, ypač priemones, reikalingas kritinei povandeninei infrastruktūrai apsaugoti, sakoma Suomijos prezidentūros trečiadienį išplatintame pranešime.

Bus kalbama apie NATO buvimo Baltijos jūroje stiprinimą ir atsaką į Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno keliamą grėsmę.

Šis viršūnių susitikimas yra atsakas į daugybę incidentų, per kuriuos buvo apgadinti per Baltijos jūrą einantys dujotiekiai ir kabeliai, dėl šių pažeidimų įtariami su Rusija susiję laivai. Kalėdų dieną buvo pažeisti „Estlink 2“ elektros kabeliai tarp Suomijos ir Estijos ir dar keturi ryšių kabeliai, įskaitant Helsinkio ir Rostoko jungtį, kuri jau buvo nutraukta per ankstesnį incidentą lapkritį.

Įtariama, kad tyčinę žalą Kalėdų dieną padarė naftos tanklaivis „Eagle S“, plaukiojantis su Kuko salų vėliava, tačiau iš tikrųjų priklausantis Rusijos šešėliniam laivynui. Rusija naudoja daug kitų tanklaivių ir krovininių laivų, kad apeitų sankcijas, jai įvestas dėl įsiveržimo į Ukrainą, veža jais naftą.