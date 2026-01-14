Kinijos užsienio prekybos perteklius pasiekė rekordinį lygį

Dėl pernykščio prekybos karo tarp Vašingtono ir Pekino, kurio metu abipusiai muitai vienu metu buvo pasiekę triženklį skaičių, Kinijos eksportas į Jungtines Valstijas, palyginti su 2024 metais, krito 20 proc., o importas iš JAV sumažėjo 14,6 procento.
Tačiau kiti prekybos partneriai su kaupu užpildė šią spragą, tad bendras Kinijos eksportas 2025-aisiais padidėjo 5,5 proc., o importas JAV doleriais išliko nepakitęs.
Eksportas į Pietryčių Azijos valstybes, priklausančias ASEAN grupei, per metus išaugo 13,4 proc., o eksportas į Afriką pašoko 25,8 procento.
Eksportas į Europos Sąjungą padidėjo 8,4 proc., tačiau importas iš Europos bloko sumažėjo.
Įtampa ES ir Kinijos prekybos santykiuose pirmadienį, regis, kiek sumažėjo, Briuseliui paskelbus, kad Kinijos elektromobilių gamintojai galėtų pasiūlyti įsipareigojimus dėl kainų, kuriais būtų nustatytos minimalios kainos eksportuotojams. Ši naujoji tvarka pakeistų Kinijos elektromobiliams nustatytus muitus, kurie buvo įvesti 2024 metais ir sudaro iki 35 procentų.
Pekinas palankiai įvertino šį žingsnį.
