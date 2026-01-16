Kinija automobilių eksportą padidino daugiau nei penktadaliu

Vien tik vadinamųjų naujos energijos automobilių (NEV) pardavimai užsienyje padvigubėjo iki 2,62 milijono.
Automobilių gamyba Kinijoje pernai augo 10,4 proc. iki 34,53 mln., iš jų NEV – 29 proc. iki 16,63 milijono.
Visa Kinijos naujų automobilių rinka plėtėsi 9,4 proc. iki 34,4 mln., vien tik NEV pardavimams ūgtelėjus 28,2 proc. iki 16,49 milijono.
CAAM prognozuoja, jog šiemet naujų automobilių pardavimų Kinijoje augimas gali sulėtėti iki 1 proc., o kiniškų automobilių eksporto – iki 4,3 procento.
