Kim Jong Unas: Š. Korėja pasiekė laimėjimų, siekia įveikti iššūkius

Pchenjane pirmadienį buvo sušauktas valdančiosios Darbininkų partijos plenarinis posėdis, kuriame buvo apžvelgti ankstesni projektai ir aptarti kitų metų darbotvarkė, antradienį pranešė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).

Kai kurie ekspertai teigia, kad Kim Jong Unas tikriausiai pasinaudos susitikimu, kad dar kartą patvirtintų savo pasiryžimą išplėsti branduolinį arsenalą ir įdiegti aukštųjų technologijų ginklus, nukreiptus prieš Jungtines Valstijas ir Pietų Korėją, taip pat išdėstytų projektus, kuriais siekiama atgaivinti pandemijos nuniokotus visuomenės pragyvenimo šaltinius.

Savo įžanginėje kalboje Kim Jong Unas palygino sunkumus ir iššūkius, kilusius po 2021 metų pradžioje įvykusio didesnio partijos susirinkimo, su „dešimties metų revoliucijos kova“. Tačiau jis sakė, kad Šiaurės Korėja pranešė apie tam tikrus laimėjimus „sunkiame kelyje“ ir kad jo šalies galia „nepaprastai“ išaugo politinėje, karinėje, ekonominėje ir kultūrinėje srityse.

„Jis pabrėžė, kad reikia parengti strategijas, kaip pradėti įdomesnes ir labiau užtikrintas kovas, remiantis vertingais faktais, kad šalis pasiekė praktinės pažangos po visų sunkumų“, – teigė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra. Anot jos, Kim Jong Unas apžvelgė šiais metais pasiektus „puikius“ laimėjimus ir paaiškino „strategines ir taktines“ užduotis, siekiant Šiaurės Korėjos stiliaus socializmo.

KCNA nedetalizavo, kokių pasiekimų Kim Jong Unas nurodė pasiekęs ir kokias užduotis išsikėlė, o jo teiginių apie pasiekimus nebuvo galima nepriklausomai patvirtinti.

Kai kurie analitikai mano, kad Šiaurės Korėjos lyderiui gali prireikti tokių propagandinių teiginių, kad sukeltų didesnį visuomenės lojalumą, kad galėtų įgyvendinti sudėtingus projektus, kuriais siekiama sustiprinti jo ginklų arsenalą ir išspręsti ekonomines problemas, nepaisant JAV vadovaujamų sankcijų ir spaudimo kampanijų, kuriomis siekiama apriboti jo branduolines ambicijas.

Tikimasi, kad Darbininkų partijos susitikimas truks kelias dienas, o vėlesniuose posėdžiuose Kim Jong Unas tikriausiai aptars tokius klausimus kaip ginkluotės didinimas, santykiai su JAV ir ekonomika.

Šiais metais Š. Korėjos vadovo kariuomenė išbandė rekordinį skaičių raketų, daugelis iš jų yra branduoliniai ginklai, galintys pasiekti JAV žemyninę dalį ir amerikiečių sąjungininkes Pietų Korėją bei Japoniją. Jis yra sakęs, kad negrįš į derybas su JAV, kol jos neatsisakys savo priešiškos politikos, akivaizdžiai turėdamas omenyje amerikiečių vadovaujamas sankcijas ir reguliarias jų karines pratybas su Pietų Korėja.

Pirmadienį nesantaika Korėjos pusiasalyje dar labiau padidėjo po to, kai Pietų Korėja apkaltino Šiaurės Korėją, kad ši pirmą kartą per penkerius metus per jų įtemptą sieną skraidino dronus ir atsakė paleisdama įspėjamuosius šūvius bei išsiųsdama karo lėktuvus.

Nebuvo žinoma, ar kuris nors iš Šiaurės Korėjos dronų buvo numuštas.

Pietų Korėja sakė, kad taip pat pasiuntė per sieną savo stebėjimo priemones, akivaizdžiai turėdama omenyje bepiločius dronus.