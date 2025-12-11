Kim Jong Unas apsilankė Rusijos ambasadoje, kur pagerbė mirusį ambasadorių Šiaurės Korėjoje

Šie vizitai, kurie, anot Korėjos centrinės naujienų agentūros (KCNA), įvyko trečiadienį, surengti Šiaurės Korėjai ir Rusijai toliau gerinant ryšius nuo Maskvos karo prieš Ukrainą pradžios.
Maskva pirmadienį paskelbė, kad savaitgalį, būdamas 70 metų, mirė Rusijos ambasadorius Aleksandras Macegora.
Kim Jong Unas padėjo gėlių prie ambasados ir tylos minute pagerbė A. Macegoros atminimą, pranešė KCNA.
Atskirai pranešta, kad ambasadoje taip pat lankėsi kiti svarbūs vadovai, įskaitant aukščiausio rango karinį pareigūną Pak Jong Choną (Pak Čen Čoną).
A. Macegora ambasadoriumi dirbo nuo 2014 metų, o prieš tai ambasadoje ėjo patarėjo pareigas ir buvo Rusijos užsienio reikalų ministerijos Azijos departamento vadovo pavaduotojas.
Jam vadovaujant kaimyninių šalių santykiai sušilo iki tokio lygio, kokio nebuvo nuo sovietmečio. Pernai prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą per daugiau nei du dešimtmečius apsilankė Pchenjane.
Kim Jong Unas, kurį citavo KCNA, ambasadoje sakė, kad „labai liūdna ir didelė netektis (...) prarasti ambasadorių tokiu metu, kai prasidėjo svarbus istorinis abiejų šalių santykių raidos etapas“.
