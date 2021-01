Kanados generalinė gubernatorė atsistatydino dėl kaltinimų priekabiavimu prie darbuotojų

Pernai liepą vyriausybė nurodė atlikti nepriklausomą patikrinimą, kai pirmą kartą pasirodė pranešimų apie „toksišką“ atmosferą Rido (Rideau) rūmuose – oficialioje generalinės gubernatorės rezidencijoje.

Kanados žiniasklaida, remdamasi neįvardytais šaltiniais, pranešė, kad patikrinimo išvados – šokiruojančios.

„Gerbdama generalgubernatoriaus pareigų neliečiamumą ir mūsų šalies bei mūsų demokratinių institucijų labui priėjau prie išvados, kad turi būti paskirtas naujas generalinis gubernatorius“, – nurodė J. Payette išplatintame pareiškime.

„Įteikiau atsistatydinimo pareiškimą... ir apie savo sprendimą informavau Kanados ministrą pirmininką“, – pridūrė ji.

Dabartiniai ir buvę generalgubernatorės biuro darbuotojai tvirtino, kad J. Payette priekabiavo prie darbuotojų, juos viešai žemino ir ant jų šaukė. Kai kurie jų paliko biurą verkdami.

Tąsyk J. Payette sakė labai rimtai žiūrinti į šiuos kaltinimus.

Generalinės gubernatorės atsistatydinimas, ypač tokiomis aplinkybėmis, yra beprecedentis šalies istorijoje.

Be kaltinimų priekabiavimu, J. Payette taip pat sulaukė viešos kritikos, kad reikalavo brangios Rido rūmų renovacijos, o tada atsisakė į juos keltis.

Be to, tarp generalgubernatorės ir Kanados karališkosios raitosios policijos dažnai kildavo nesutarimų dėl saugumo, pavyzdžiui, kai ji nuspręsdavo be apsaugos eiti pabėgioti.

Jos ilgametė draugė Assunta Di Lorenzo (Asunta Di Lorenco), kurią J. Payette kontroversiškai paskyrė savo sekretore ir kuri taip pat sulaukė kaltinimų dėl nederamo elgesio su darbuotojais, irgi atsistatydino.