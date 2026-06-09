 Kallas: sankcijos Rusijai jau kainavo daugiau kaip trilijoną dolerių

Kallas: sankcijos Rusijai jau kainavo daugiau kaip trilijoną dolerių

2026-06-09 10:35
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Pasak ES užsienio politikos įgaliotinės Kajos Kallas, dėl Ukrainos karo įvestos Vakarų sankcijos Rusijai jau kainavo 1,2–1,5 trln. dolerių (1–1,3 trln. eurų).

<span>Kallas: sankcijos Rusijai jau kainavo daugiau kaip trilijoną dolerių</span>
Kallas: sankcijos Rusijai jau kainavo daugiau kaip trilijoną dolerių / Scanpix nuotr.

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„Skaičiai kalba patys už save“, – sakė ji spaudos konferencijoje per ES gynybos ministrų susitikimą Nikosijoje. Plyta po plytos griaunami Rusijos karo ekonomikos pamatai, pridūrė K. Kallas.

Anot jos, kitą pirmadienį vyksiančiame užsienio reikalų ministrų susitikime bus pateikti pasiūlymai dėl sankcijų dar daugiau kaip 80 veikėjų. Jos turėtų būti taikomos Rusijos kariniam-pramoniniam kompleksui, taip pat už žmogaus teisių pažeidimus atsakingiesiems asmenims bei ir propagandistams.

Komentuodama tai, kad ES nebuvo pakviesta į sekmadienį Londone vykusį Ukrainos viršūnių susitikimą su Vokietija, Didžiąja Britanija ir Prancūzija, K. Kallas teigė, jog šalys narės aiškiai davė suprasti, kad valstybės, pažįstančios Rusiją geriau nei bet kas kitas, privalo būti išgirstos. Apskritai esą reikalinga strateginė kantrybė, siekiant Rusiją iš tikrųjų pastatyti į tokią padėtį, kad ji rimtai derėtųsi.

„Mums atrodo, kad to taško dar nepasiekėme“, – kalbėjo K. Kallas. Tai esą dar viena priežastis, kodėl reikalingas papildomas spaudimas ir naujos sankcijos.

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Komentarai

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Čiopteris
Zelenskis: birželis ir liepa gali būti lemiami Ukrainai Nebeturi karių rezervų? Putka išlauks ir laimės?
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Vatinės kelnės
Taip, kainavo tiems, kas jas įvedė. Dabar gal ir graužia sau nagus, bet ką bepadarysi. Rusijai jos gamtos turtų užteks dar tūkstančiams metų, o štai geiropa jau išseko. Todel ir norėtų juos atimti, bet tas suskis Putka neduoda. Tai ir belieka kariauti kakolų rankomis, o kai tie baigsis, siųs į karą lenkus ir lietuvius...
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Senelis
Monkes biznis karas a di rašo putko dukterys milijonieres viena iš valstyb pinigu vo tep vata ko neklykiat kaip ant Gabrio?
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