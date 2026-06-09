Kallas: sankcijos Rusijai jau kainavo daugiau kaip trilijoną dolerių

„Skaičiai kalba patys už save“, – sakė ji spaudos konferencijoje per ES gynybos ministrų susitikimą Nikosijoje. Plyta po plytos griaunami Rusijos karo ekonomikos pamatai, pridūrė K. Kallas.
Anot jos, kitą pirmadienį vyksiančiame užsienio reikalų ministrų susitikime bus pateikti pasiūlymai dėl sankcijų dar daugiau kaip 80 veikėjų. Jos turėtų būti taikomos Rusijos kariniam-pramoniniam kompleksui, taip pat už žmogaus teisių pažeidimus atsakingiesiems asmenims bei ir propagandistams.
Komentuodama tai, kad ES nebuvo pakviesta į sekmadienį Londone vykusį Ukrainos viršūnių susitikimą su Vokietija, Didžiąja Britanija ir Prancūzija, K. Kallas teigė, jog šalys narės aiškiai davė suprasti, kad valstybės, pažįstančios Rusiją geriau nei bet kas kitas, privalo būti išgirstos. Apskritai esą reikalinga strateginė kantrybė, siekiant Rusiją iš tikrųjų pastatyti į tokią padėtį, kad ji rimtai derėtųsi.
„Mums atrodo, kad to taško dar nepasiekėme“, – kalbėjo K. Kallas. Tai esą dar viena priežastis, kodėl reikalingas papildomas spaudimas ir naujos sankcijos.
(be temos)
(be temos)
(be temos)