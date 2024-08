K. Starmeris ir O. Scholzas: JK ir Vokietijos sutartis atkurtų Londono santykius su ES

Kalbėdamas Berlyne per savo pirmąją dvišalę kelionę po to, kai praėjusį mėnesį pradėjo eiti pareigas, K. Starmeris apibūdino planuojamą sutartį kaip kartą per šimtmetį pasitaikantį šansą ir platesnio santykių su Briuseliu perkrovimo dalį.

O. Scholzas teigė palankiai vertinantis K. Starmerio ketinimą siekti santykių su ES atnaujinimo.

K. Starmeris, praėjusį mėnesį pradėjęs eiti premjero pareigas po leiboristų pergalės rinkimuose, pažadėjo atkurti santykius su Europa, kad būtų nutraukta daugelį metų po „Brexito“ tvyranti įtampa.

Pasak K. Starmerio biuro Dauningo gatvėje, naujasis susitarimas bus panašus į 2010-ųjų JK „Lankasterio rūmų“ susitarimą su Prancūzija. Priduriama, kad dėl sutarties su Vokietija bus deramasi kelis mėnesius, o galutinai ji bus pristatytas kitų metų pradžioje.

Dauningo gatvė nurodė, kad tai bus vienas iš pagrindinių JK platesnio santykių su Europa perkrovimo ramsčių, kuris bus grindžiamas dvišaliu gynybos susitarimu.

Susitarimu taip pat siekiama skatinti verslą ir prekybą, stiprinti bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje ir intensyvinti bendrus kovos su nelegalia migracija veiksmus, pridūrė Dauningo gatvė.