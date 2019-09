Jungtinių Tautų komisarė: klimato kaita yra didžiausias pavojus žmogaus teisėms

„Pasaulis dar niekada nėra patyręs tokio masto grėsmės žmogaus teisėms, – kalbėjo M. Bachelet pirmadienį Žmogaus teisių taryboje Ženevoje. – Tai palies visų šalių ekonomikas, visų valstybių institucines, politines, socialines ir kultūrines struktūras ir visų žmonių teises – įskaitant būsimų kartų“.

M. Bachelet, be kita ko, paragino šalis prisiimti aiškius įsipareigojimus. Ji taip pat pabrėžė, kad į kovą su klimato kaita turi būti įtraukta civilinė visuomenė, čiabuvių tautos ir žmogaus teisių gynėjai.

Komisarė savo kalboje užsiminė ir apie krizes įvairiose šalyse. Ji ragino ES ir jos nares prisidėti prie paieškos ir gelbėjimo operacijų Viduržemio jūroje ir paremti nevyriausybines organizacijas, šioms gelbstint pabėgėlius.

M. Bachelet, be to, pristatė ataskaitą apie padėtį krizės krečiamoje Venesueloje ir pabrėžė, kad ekonominė ir socialinė situacija čia smarkiai pablogėjo. „Minimali alga šiuo metu siekia 2 dolerius per mėnesį (...), tai reiškia, jog šeima turi uždirbti 41 minimalią algą, kad galėtų nusipirkti pagrindinių maisto produktų“, - kalbėjo ji.

Daugelis venesueliečių esą dėl to paliks šalį. Iš viso, JT duomenimis, pasaulyje yra 4,3 mln. pabėgėlių ir migrantų iš Venesuelos.

M. Bachelet, be to, pareikalavo ištirti policijos smurtą per demonstracijas Rusijoje. Ji teigė esanti susirūpinusi dėl „daugybės areštų ir policijos akcijų“. Liepą ir rugpjūtį per demonstracijas čia sulaikyta per 2 500 žmonių.

M. Bachelet paragino Rusijos institucijas „ginti nuomonės laisvę, teisę į taikius susirinkimus ir teisę dalyvauti viešuose reikaluose“.

Žmogaus teisių taryba ateinančias tris savaites posėdžiaus Ženevoje. Taryba renkasi triskart per metus ir, be kita ko, svarsto krizes pasaulyje.