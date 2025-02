Jungtinėje Karalystėje suimta daugiau nei 600 nelegaliai dirbusių asmenų

Sausį, apsilankius daugiau nei 800 patalpų, įskaitant manikiūro salonus, restoranus, automobilių plovyklas ir būtiniausių prekių parduotuves, buvo suimti 609 žmonės (pernai sausį – 352), sakoma vyriausybės pranešime.

Pernai pradėjęs eiti pareigas leiboristų ministras pirmininkas Keiras Starmeris nedelsdamas atmetė savo pirmtako konservatoriaus Rishi Sunako planą į Ruandą deportuoti neteisėtus migrantus. Vietoj to jis pažadėjo „sutriuškinti gaujas“ ir taip sumažinti atvykstančių migrantų skaičių.

Vidaus reikalų sekretorė Yvette Cooper sakė, kad darbdaviai jau seniai „išnaudoja nelegalius migrantus, todėl per daug žmonių galėjo atvykti ir dirbti nelegaliai, teisėsaugai nesiimant jokių veiksmų“. Ji sakė, kad vyriausybė siekia priimti naujus griežtus teisės aktus, padėsiančius sutriuškinti nusikaltėlių gaujas, pažeidžiančias sienų saugumą.

Dokumentų neturinčių žmonių, plaukiančių mažais nesaugiais laiveliais per Lamanšo sąsiaurį iš šiaurės Prancūzijos į pietinę Angliją, migracija buvo pagrindinė problema per liepą vykusius visuotinius rinkimus, atvedusius į valdžią K. Starmerio Leiboristų partiją. K. Starmeris siekia sumažinti tiek legalią, tiek nelegalią migraciją, kad atremtų didėjančią paramą Nigelo Farage'o partijai, per rinkimus pernai liepos 4 d. gavusiai maždaug keturis milijonus balsų.

Vykdydamas planą sumažinti neteisėtą migraciją, K. Starmeris įsteigė naują sienų saugumo padalinį ir sustiprino bendradarbiavimą su Europos partneriais, įskaitant Europolą. Didžioji Britanija susitarė dėl bendrų kovos su kontrabandininkų gaujomis veiksmų su Vokietija ir Iraku. Ankstesnė konservatorių vyriausybė tokius susitarimus pasirašė su Prancūzija ir Albanija.

Pirmadienį parlamente antrą kartą bus svarstomas naujasis sienų saugumo, prieglobsčio ir imigracijos įstatymo projektas, skirtas suteikti teisėsaugos pareigūnams „kovos su terorizmu galias“ prieš gaujas, vežančias nelegalius migrantus per Lamanšo sąsiaurį.