Jungtinė Karalystė skirs 1,57 mlrd. svarų nuo viruso nukentėjusiam kultūros sektoriui

Apie sprendimą dotacijomis ir paskolomis remti kultūros sektorių buvo paskelbta po vis desperatiškesnių įspėjimų apie iškilusį pavojų tūkstančiams darbo vietų ir daugeliui kultūros įstaigų.

Kovo pabaigoje nacionaliniu mastu buvo paskelbtas karantinas, kurio sąlygos švelninamos tik dabar: pastarosiomis savaitėmis vėl leista atsidaryti parduotuvėms, kavinėms, kirpykloms ir muziejams.

Tačiau gyvi pasirodymai vis dar draudžiami dėl didelės koronavirusinės infekcijos COVID-19 plitimo rizikos.

Premjeras Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) pareiškė: „Jungtinės Karalystės kultūros industrija – nuo ikoniškų teatrų ir miuziklų, kvapą gniaužiančių parodų mūsų pasaulinės klasės galerijose iki vietinėse salėse rūsiuose vykstančių koncertų – yra šios šalies širdis.“

„Šie pinigai padės apsaugoti šį sektorių ateities kartoms, užtikrinant, kad meno kolektyvai ir koncertų vietos visoje JK išliktų ir remtų savo darbuotojus, kol jų durys bus uždarytos, o uždangos – nuleistos“, – kalbėjo premjeras.

Sprendimą skirti lėšų šiltai sutiko visas sektorius, kuriame, kaip rodo vyriausybės duomenys, dirba 700 000 žmonių.

„Ši žinia tikrai laukiama tokiu metu, kai daugybė teatrų, orkestrų, pramogų vietų ir kitų meno organizacijų laukia tokia niūri ateitis“, – sakė teatro legenda Andrew Lloydas Webberis (Endrius Loidas Veberis).

„Be galo svarbu, kad Britanijos kultūros sektorius kuo greičiau atsigautų“, – pabrėžė jis.

Londono simfoninio orkestro direktorius Simonas Rattle'as (Saimonas Ratlas) teigė: „Tikimės, kad jie bus išdalinti kuo greičiau,.. nes labai daug institucijų ir pavienių menininkų žvelgia į bedugnę.“

Praėjusią savaitę apie 1 500 artistų, įskaitant Edą Sheeraną (Edą Širaną) ir „The Rolling Stones“, paragino ministrus padėti apsaugoti gyvos muzikos industriją nuo žlugimo.

Jų laiškas pasirodė po to, kai daugybė institucijų, įskaitant „Shakespeare's Globe“, Londono teatrą po atviru dangumi, perspėjo, kad rizikuoja amžinai užsidaryti, jei nesulauks pagalbos.

Per mažai ir per vėlai

Tačiau kai kurie regioniniai teatrai jau buvo priversti pranešti apie masinius atleidimus, o kritikai apkaltino vyriausybę veikiant per lėtai.

„Tai – labai reikalinga pinigų injekcija, tačiau daugeliui to per mažai ir per vėlai“, – sakė pagrindinės opozicijos Leiboristų partijos atstovė kultūros klausimais Jo Stevens (Džo Stivens).

„Jie turi greitai pasiekti teatrus, atsidūrusius ant ribos“, – pabrėžė ji.

Ji paragino vyriausybę pratęsti savo programą, kuria buvo apsaugota 9,3 mln. darbo vietų, kurios kitu atveju galėjo būti prarastos. Dabar jos pabaiga meno sektoriui numatyta spalio gale.

„Jei prarasime kai kurias iš šių darbo vietų, dalį šio talento galime prarasti visam laikui“, – sakė J. Stevens.

Koronavirusas JK pareikalavo daugiausiai gyvybių Europoje; šalyje mirė per 44 tūkst. žmonių, kuriems testais buvo patvirtinta COVID-19.

Infekcijos rodikliai šalyje smarkiai sumažėjo, tačiau ekspertai perspėja, kad virusas toliau plinta, o Lesterio mieste praėjusią savaitę vėl buvo paskelbtas karantinas dėl išaugusio naujų COVID-19 atvejų skaičiaus.

Britanijos gyventojams vis dar patariama laikytis nuo kitų žmonių dviejų metrų atstumu arba vieno metro atstumu, jei imsis kitų atsargumo priemonių, pavyzdžiui, dėvės kaukę, o toks reikalavimas yra didžiulis iššūkis daugumai įmonių ir kultūros įstaigų.

Bendruomenių Rūmų kultūros komiteto pirmininkas Julianas Knightas (Džulianas Naitas) teigė, kad naujos lėšos „turėtų kai ką ištraukti iš pavojingos zonos“.

Tačiau jis pridūrė: „Galiausiai turime turėti priemones, kad šios organizacijos galėtų saugiai atsidaryti ir įgyti visuomenės pasitikėjimą.“