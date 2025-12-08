JT prašo skirti daugiau lėšų humanitarinei pagalbai

Šiais metais užsienio pagalbos finansavimas buvo gerokai sumažintas.
„Tai žiaurumo, nebaudžiamumo ir abejingumo laikas“, – žurnalistams sakė JT pagalbos vadovas Tomas Fletcheris, pasmerkdamas „žudynių žiaurumą ir intensyvumą, visišką tarptautinės teisės nepaisymą, siaubingą seksualinio smurto lygį“, kurį pasaulis regėjo 2025 metais.
„Tai laikas, kai taisyklės nyksta, kai nuolat puolami sambūvio pagrindai, kai mūsų išlikimo instinktai yra atbukę ir esame apimti apatijos“, – teigė jis.
Jis teigė, kad dabar yra tas metas, „kai politikai giriasi sumažinę paramą“, ir pristatė aptakų planą, pagal kurį numatyta surinkti mažiausiai 23 mlrd. JAV dolerių (20 mlrd. eurų), skirtų padėti 87 mln. žmonių pavojingiausiose pasaulio vietose, tokiose kaip Gazos Ruožas, Ukraina, Sudanas, Haitis ir Mianmaras.
JT norėtų 2026 metais surinkti 33 mlrd. dolerių (28 mlrd. eurų), kad padėtų 135 mln. žmonių, tačiau sako suvokiančios, kad tai gali būti sunku pasiekti dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimo sumažinti užsienio pagalbą.
T. Fletcheris teigė, kad „itin prioritetinis kreipimasis“ buvo „grindžiamas nepakeliamais gyvenimo ir mirties pasirinkimais“ ir pridūrė, kad tikisi, jog Vašingtonas įvertins padarytus pasirinkimus ir reformas, kurių imtasi siekiant padidinti pagalbos veiksmingumą, ir nuspręs „atnaujinti įsipareigojimą“ teikti pagalbą.
JT apskaičiavo, kad 240 mln. žmonių konfliktų zonose, kurie kenčia nuo epidemijų arba stichinių nelaimių, taip pat klimato kaitos aukoms, reikalinga skubi pagalba.
2025-aisiais JT prašė skirti daugiau nei 45 mlrd. dolerių (43 mlrd. eurų), iš kurių gavo tik 12 mlrd. dolerių. Tai mažiausia suma per dešimtmetį, pranešė organizacija.
Tokia suma leido JT padėti tik 98 mln. žmonių – 25 mln. mažiau nei 2024-aisiais.
