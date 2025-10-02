JK premjeras ragina ryžtingai reaguoti į pranešimą apie netinkamą policijos elgesį

„Dar nemačiau medžiagos, tačiau man ją atpasakojo, ji šokiruojanti, ir aš džiaugiuosi, jog komisaras į tai reaguoja. Jis turi imtis labai ryžtingo atsako“, – prieš susitikimą su kitais Europos lyderiais Kopenhagoje tvirtino K. Starmeris.
BBC reporteris Rory Bibbas (Roris Bibas) iki 2025 metų sausio septynis mėnesius dirbo civilį darbą Čaringo Kryžkelės policijos nuovados areštinėje Londono centre.
Iš jo surinktos medžiagos sukurtas „BBC Panorama“ dokumentinis filmas atskleidė mizoginišką, rasistinę ir islamofobišką pareigūnų veiklą, dėl kurios komisaras Markas Rowley (Markas Raulis) trečiadienį atsiprašė.
„Pareigūnai, besielgiantys šitaip pasibaisėtinai, nusikalstamai, nuvilia mūsų bendruomenes“, – pranešime teigė M. Rowley.
„Šioje laidoje matomas elgesys yra baustinas ir visiškai nepriimtinas“, – pridūrė jis.
Čaringo Kryžkelės policijos nuovados komanda, atskleista reportaže, buvo išformuota, sakė M. Rowley.
Reporterio darbo metu „pareigūnai ragino šaudyti migrantus, džiaugėsi naudodami smurtą ir nepaisė seksualinės prievartos skundų“, pranešime teigė BBC.
Keletas policijos pareigūnų paslapčia buvo nufilmuoti sakantys šokiruojančius teiginius, pavyzdžiui, kad sulaikytasis, kurio viza baigėsi, turėtų gauti „kulką į kaktą“, o migrantai iš Alžyro ir Somalio neva yra „šiukšlės“.
