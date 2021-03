JK pradeda naują studentų mainų programą vietoj „Erasmus+“

Šia nauja britų matematiko Alano Turingo (Alano Tiuringo) vardu pavadinta programa siekiama padėti 35 tūkst. britų studentų „iš visų pajamų grupių (šeimų) visoje šalyje pasinaudoti fantastiškomis švietimo galimybėmis bet kurioje jų pasirinktoje šalyje“, sakoma premjero Boriso Johnsono (Boriso Džonsono) pranešime.

Pasak B. Johnsono, kitaip nei ES šalyse veikianti programa „Erasmus+“, 110 mln. svarų (128 mln. eurų) kainuosianti Turingo programa bus „iš tiesų pasaulinė“.

Šių metų pradžioje ES galutinai palikusi JK pasitraukė ir iš „Erasmus+“ programos, kurioje dalyvavo nuo 1987 metų. Tai sukėlė studentų ir auštojo mokslo institucijų pasibaisėjimą.

Tačiau JK švietimo sekretorius Gavinas Williamsonas (Geivinas Viljamsonas) nurodė, kad pagrindinis dėmesys europinę schemą pakeisiančioje programoje, turinčioje pradėti veikti šį rugsėjį, bus skiriamas „socialiniam mobilumui ir kainos bei kokybės santykiui“.

Lyginant su „Erasmus+“, ši programa „atvers daugiau galimybių mokytis užsienyje ir keliauti visiems mūsų studentams“, „ypač (studentams), esantiems nepalankioje finansinėje padėtyje“, tvirtino G. Williamsonas.

Mokyklos ir universitetai gali kreiptis finansavimo, kad padengtų savo išlaidas ir suteiktų galimybę nepalankioje finansinėje padėtyje esantiems studentams gauti iki 490 svarų per mėnesį siekiančią stipendiją kelionės ir pragyvenimo išlaidoms“, sakė jis.

Tačiau kai kuriems ši programa nebus tokia dosni kaip buvusioji.

Naujojoje schemoje nenumatyta kompensacija už mokestį už mokslą, kuris gali būti „astronominis“, sakė Carol Monaghan (Kerol Monahan) iš proeuropietiškos Škotijos nacionalinės partijos (SNP).

Be to, Turingo programa nenumato lengvatų Jungtinėje Karalystėje besimokantiems studentams iš ES šalių, kurių šiuo metu yra 150 tūkstančių. Dėl to jų galimybės mokymuisi JK tampa labiau komplikuotos ir brangsta.