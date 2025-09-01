Jimmy Kimmelio laida bus sugrąžinta į eterį

Televizijos ABC, kuri priklauso „Disney“, sprendimas neberodyti šou buvo priimtas konservatoriams pasiskundus dėl J. Kimmelio komentarų po dešiniųjų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo.
„Praėjusį trečiadienį priėmėme sprendimą sustabdyti šou (...), kad išvengtume tolesnio įtemptos situacijos kurstymo emocingu mūsų šaliai momentu, – sakoma kompanijos pareiškime. – Sprendimą priėmėme todėl, kad kai kurie komentarai mums atrodė išsakyti netinkamu laiku ir dėl to netaktiški.“
„Pastarosiomis dienomis (...) kalbėjomės su Jimmy ir po šių pokalbių priėmėme sprendimą antradienį sugrąžinti šou“, – sakoma jame.
Staigus J. Kimmelio dingimas iš eterio papiktino liberaliąją Ameriką, sakiusią, jog į komiką buvo nusitaikyta todėl, kad jis dažnai kritikuoja prezidentą Donaldą Trumpą.
D. Trumpas sveikino J. Kimmelio pašalinimą iš eterio ir pareiškė, kad tai „puikios naujienos Amerikai“.
Oponentai tai laikė dar vienu vyriausybės žingsniu siekiant kontroliuoti laisvą žodį, kuris yra itin svarbus daugeliui amerikiečių ir kuris kaip teisė yra įrašytas į šalies konstituciją.
Šou pašalinimas nelabai patiko ir kai kuriems politinės dešinės atstovams, įskaitant žmones, vadinančius save D. Trumpo šalininkais, pavyzdžiui, konservatyvų senatorių iš Teksaso Tedą Cruzą ir dešiniojo sparno žiniasklaidos veidą Tuckerį Carlsoną.
D. Trumpas ne kartą skundėsi dėl neigiamo jo vaizdavimo žiniasklaidos pranešimuose, o praėjusią savaitę pareiškė manantis, kad tai nelegalu.
