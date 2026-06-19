 JAV Vokietijos atžvilgiu pradėjo tyrimą dėl vaistų kainodaros

JAV Vokietijos atžvilgiu pradėjo tyrimą dėl vaistų kainodaros

2026-06-19 11:14
BNS inf.

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį pradėjo tyrimą dėl Vokietijos vaistų kainodaros politikos ir kitų praktikų. Šis žingsnis gali privesti prie naujų muitų įvedimo.

<span>JAV Vokietijos atžvilgiu pradėjo tyrimą dėl vaistų kainodaros</span>
JAV Vokietijos atžvilgiu pradėjo tyrimą dėl vaistų kainodaros / Scanpix nuotr.

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Tyrimo tikslas – nustatyti, ar „nuolatinis per mažas Vokietijos mokėjimas už novatoriškus vaistinius preparatus yra nepagrįstas ar diskriminacinis ir ar jis apsunkina ar riboja JAV prekybą“, teigė JAV prekybos atstovo biuras.

Šis žingsnis buvo žengtas remiantis 1974 metų Prekybos akto 301 straipsniu, ir jis vykdomas praėjus keliems mėnesiams po to, kai Donaldo Trumpo administracija pasinaudojo panašiais įgaliojimais, kad pradėtų tyrimus dešimčių prekybos partnerių atžvilgiu dėl tokių klausimų, kaip priverstinis darbas ir pramonės sektoriaus pertekliniai pajėgumai.

JAV prekybos atstovo biuro paskelbtame pranešime teigiama, kad „esama įrodymų, jog Vokietija taiko nesąžiningą kainodaros politiką ir praktiką novatoriškų farmacijos produktų atžvilgiu“.

Jame taip pat pažymėta, kad dėl šių praktikų sumažėjusios pajamos, be kitų problemų, matyt, prisideda prie investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą mažėjimo.

„Dėl to Jungtinės Valstijos moka neproporcingai didelę pasaulinių novatoriškų farmacijos produktų mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidų dalį“, – teigiama pranešime.

Tyrimo metu bus nagrinėjami būdai, kuriais Vokietija įgyvendina savo kainodaros politiką ir praktiką.

„Prezidentas (Donaldas) Trumpas aiškiai pareiškė, kad amerikiečiai pacientai neturėtų prisiimti neproporcingos pasaulinių farmacijos mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidų dalies“, – teigė JAV prekybos atstovas Jamiesonas Greeras.

Jis išreiškė susirūpinimą dėl Vokietijos planų pagreitinti teisės aktų, „kurie dar labiau sumažintų jos išlaidas novatoriškiems farmacijos produktams“, priėmimą.

Tyrimo metu prekybos atstovo biuras toliau rinks informaciją ir rugsėjo mėnesį surengs viešus klausymus.

Anksčiau šį mėnesį JAV prekybos atstovo biuras pasiūlė naujus muitus, siekiančius iki 12,5 proc., dešimtims šalių, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl tariamo priverstinio darbo.

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