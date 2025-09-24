JAV uždraudė Irano pareigūnams apsipirkti Niujorke

Valstybės departamento atstovas spaudai apribojimus atvykstantiems iraniečiams pavadino „maksimaliu spaudimu“.
„Neleisime Irano režimui leisti savo dvasininkų elitui apsipirkti Niujorke, kol Irano žmonės kenčia dėl skurdo, griūvančios infrastruktūros ir didžiulio vandens bei elektros trūkumo“, – sakė Tommy Pigottas.
Šis žingsnis apriboja Irano diplomatų ir kitų pareigūnų lankymąsi populiariose parduotuvėse, tokiose kaip „Costco“, „Sam's Club“ ir „BJ's Wholesale Club“, nurodoma Valstybės departamento pranešime, antradienį paskelbtame oficialiajame JAV vyriausybės leidinyje „Federal Register“.
Irano pareigūnai taip pat turės prašyti Valstybės departamento leidimo pirkti prabangos prekes.
Į sąrašą buvo įtraukta daugybė prekių, įskaitant laikrodžius, elektroniką ir plunksnakočius, kurių vertė viršija 1 tūkst. JAV dolerių (850 eurų).
Transporto priemonės, kurių vertė viršija 60 tūkst. JAV dolerių (51 tūkst. eurų), taip pat buvo įtrauktos į prabangos prekių sąrašą.
Irano ekonomikai smarkiai pakenkė JAV sankcijos, paveikdamos įvairių prekių importą, taip pat Teherano galimybes parduoti savo naftą ir kitas eksportuojamas prekes užsienyje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas nuo šių metų, kai pradėjo eiti pareigas, siekė apriboti Irano branduolinę programą, birželį įsakęs surengti bombų ir raketų atakas prieš tris branduolinius objektus.
