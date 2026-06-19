JAV senatorius socialistas siūlo valstybei perimti pusę DI kompanijų akcijų

Tai drąsiausias iki šiol pasiūlytas planas dėl sparčiai augančio sektoriaus turto perskirstymo.
Pagal Amerikos dirbtinio intelekto valstybinio turto fondo įstatymą būtų nustatytas vienkartinis mokestis, mokamas akcijomis, o ne grynaisiais pinigais, kuris būtų lygus pusei įmonių, kurių metinės pajamos iš DI veiklos siekia ne mažiau kaip 200 mln. JAV dolerių, nuosavo kapitalo. Akcijos būtų laikomos vyriausybės valdomame fonde, kurio vertė siektų maždaug 7 trln. JAV dolerių, o 5 proc. metiniai dividendai užtikrintų tiesiogines išmokas, viršijančias 1000 JAV dolerių, kiekvienam amerikiečiui.
„Mes nebegalime sėdėti rankas sudėję ir leisti, kad saujelė didžiųjų technologijų oligarchų be jokio demokratinio įnašo spręstų šios revoliucinės technologijos ateitį“, – sakė nepriklausomas senatorius iš Vermonto valstijos.
Šis įstatymo projektas praktiškai neturi jokių šansų būti priimtas Kongrese, tačiau B. Sandersas greičiausiai jį panaudos dar labiau paskatinti diskusiją apie DI, darbo vietas ir nelygybę.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) neseniai svarstė idėją, kad vyriausybė galėtų įsigyti DI įmonių akcijų, ir tai pavadino galimu „partnerystės su Amerikos visuomene“ pavyzdžiu.
Idėją dėl visuomenės dalyvavimo DI technologijų plėtroje D. Trumpui pateikė JAV DI įmonės „OpenAI“ generalinis direktorius Samas Altmanas. Apie tai yra užsiminusi ir DI modelio „Claude“ kūrėjas „Anthropic“.
B. Sanderso pasiūlymas nėra vienintelis demokratų bandymas apmokestinti netikėtą DI pelną.
Kairiųjų stovyklos populiari senatorė Elizabeth Warren atskirai paragino įvesti mokestį DI įmonėms, kad būtų paremti dėl DI darbo netekę žmonės, ir teigė, kad pelnas neturėtų atitekti vien tik turtingiesiems.
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