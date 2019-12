JAV prezidentui D. Trumpui įvykdyta apkalta pagal du kaltinimus

Per istorinius balsavimus demokratų dominuojamuose Atstovų Rūmuose balsai pasiskirstė pagal partinę liniją. Pirmiausiai 230 balsais prieš 197, vienam įstatymų leidėjui susilaikius, buvo nubalsuota, kad 45-asis JAV prezidentas piktnaudžiavo valdžia, siekdamas, kad užsienio vyriausybė imtųsi tyrimo, nukreipto prieš D. Trumpo politinį varžovą, galintį susigrumti su juo per 2020 metais vyksiančius rinkimus. Po to Atstovų rūmai 229 balsais prieš 198, vienam įstatymų leidėjui susilaikius, pritarė antrajam kaltinimui – kad prezidentas trukdė Kongresui tirti jo veiksmus.

Dabar apkaltos straipsniai, politikoje tolygūs kaltinimams teisme, bus perduoti Senatui, nagrinėsiančiam D. Trumpo bylą. Jeigu, kaip daugelis prognozuoja, respublikonų dominuojamas Senatas prezidentą išteisins, jis išliks savo poste, bet į artėjančius rinkimus žengs tvyrant apkaltos šešėliui.

„Prezidentui įvykdyta apkalta“, – po balsavimo paskelbė Atstovų Rūmų pirmininkės Nansy Pelosi (Nensi Pelouzi).

Ji pridūrė, kad tai yra „didi diena Jungtinių Valstijų konstitucijai, bet liūdna – Amerikai, nes prezidento beatodairiški veiksmai privertė mus paskelbti apkaltos straipsnius”.

D. Trumpas tapo trečiuoju Baltųjų rūmų šeimininku per JAV istoriją, kuriam buvo įvykdyta apkalta.

Prezidentas, visą trečiadienį liejęs įtūžį „Twitter“ žinutėmis, sužinojęs apie balsavimo rezultatus per vieną kampanijos renginį Mičigano valstijoje iškėlė kumštį, gyrėsi Respublikonų partijos „milžinišku palaikymu“ ir pridūrė: „Beje, nesijaučia, kad man būtų įvykdyta apkalta.”