Iš JAV prezidento rinkimų kampanijos pasitraukęs B. Sandersas parėmė J. Bideną

„Privalome susitelkti, kad įveiktume pavojingiausią prezidentą per naujausių laikų istoriją“, – kairuoliškų pažiūrų B. Sandersas parašė per „Twitter“ prieš pat savo netikėtą pasirodymą J. Bideno tiesioginėje transliacijoje, per kurią senatorius išreiškė palaikymą buvusiam viceprezidentui.