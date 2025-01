Apie tai pranešė JAV laikraštis „The Wall Street Journal“.

Leidinys rašo, kad K. Kelloggas turi planą, kaip užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, bet derybas kontroliuos prezidentas.

D. Trumpas, kuris savo antrą kadenciją JAV prezidento poste pradėjo sausio 20-ąją, per rinkimų kampaniją kalbėjo, kad atėjęs į valdžią beveik trejus metus trunkantį karą užbaigs per 24 valandas. Dėl to Kyjive buvo nuogąstaujama, kad D. Trumpas gali raginti nusileisti Maskvai.