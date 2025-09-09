JAV pranešė Europai nutraukiančios bendradarbiavimą kovoje su užsienio dezinformacija

Susitarimai buvo pasirašyti Joe Bideno administracijai įgyvendinant JAV valstybės departamento Pasaulinio bendradarbiavimo centro (GEC) iniciatyvą.
GEC iki 2024 m. gruodžio mėn. vadovavęs Jamesas Rubinas šį sprendimą nutraukti susitarimus pavadino „vienašališku nusiginklavimo veiksmu“ informaciniame kare su Rusija ir Kinija.
Jo skaičiavimais, praėjusiais metais tokius susitarimus buvo pasirašiusios maždaug 22 Europos ir Afrikos šalys.
Kovai su teroristine propaganda ir smurtiniu ekstremizmu internete 2011 m. įkurto GEC misija vėliau buvo išplėsta, įtraukiant dezinformacijos iš užsienio sklaidos veiksmų sekimą ir atskleidimą.
GEC veiklą kritikavo Donaldo Trumpo sąjungininkai, kaltindami centrą cenzūra. 2024 m. gruodžio mėn. GEC buvo uždarytas, o jo funkcijos perduotos Valstybės departamento padaliniui, kuris, kaip kovo mėn. paskelbė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, taip pat bus likviduotas.
M. Rubio teigimu, Joe Bideno administracijos laikotarpiu centras esą išleido milijonus dolerių tam, kad „aktyviai tildytų ir cenzūruotų amerikiečių balsus“.
Portalas „Meduza“ primena, kad 2024 m. rugsėjo mėn. GEC apkaltino Rusijos valstybės finansuojamą kanalą RT, jog šis veikia Rusijos žvalgybos tarnybų naudai, vykdydamas kibernetinį šnipinėjimą ir bandydamas daryti įtaką Moldovos prezidento rinkimų baigčiai.
