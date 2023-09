JAV: Pekinas atlieka tyrimą iš viešumos dingusio Kinijos gynybos ministro atžvilgiu

Netrukus po pranešimo JAV ambasadorius Japonijoje Rahmas Emanuelis (Ramas Emanjuelis) socialiniuose tinkluose pareiškė, kad Li Shangfu nematė ir negirdėjo jau tris savaites.

Tai naujausias galimų neramumų Pekine ženklas po to, kai liepą iš viešumos nepaaiškinamai dingo Kinijos užsienio reikalų ministras Qin Gangas (Čin Gangas). Netrukus jis buvo atstatydintas iš pareigų.

Tą patį mėnesį Kinija taip pat pakeitė savo raketinių pajėgų, prižiūrinčių šalies branduolinį arsenalą, vadovybę. Buvęs raketinių pajėgų vadas Li Yuchao (Li Jučao) kelias savaites iki pokyčių taip pat nebuvo matomas viešumoje. Oficialioji naujienų agentūra „Xinhua“ tuomet nepateikė jokių jo nušalinimo paaiškinimų.

Minėtas laikraštis rašė, kad trys JAV pareigūnai ir du su žvalgybos informacija supažindinti asmenys teigė, jog Jungtinės Valstijos nustatė, kad Li Shangfu buvo atleistas iš ministro pareigų.

Baltieji rūmai šio klausimo viešai nekomentavo.

Rugpjūtį Li Shangfu vyko į Rusiją ir rugpjūčio 15 dieną dalyvavo netoli Maskvos vykusioje saugumo konferencijoje. Po dviejų dienų Baltarusijos vyriausybė išplatino nuotraukas, kuriose užfiksuotas Minske surengtas Li Shangfu susitikimas su Baltarusijos autokratiniu vadovu Aliaksandru Lukašenka.

Ministras atsisakė rengti susitikimus su kolegomis iš JAV, kol galioja Vašingtono sankcijos jam, įvestos 2018 metais tuometinio Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) dėl Rusijos karinių technologijų pirkimo.

Naujausias galimas Kinijos aukšto rango pareigūno pašalinimas iš visuomenės akiračio paskatino R. Emanuelį, kuris atvirai kritikuoja Kinijos prezidentą Xi Jinpingą (Si Dzinpingą), rugsėjo 7 dieną ir dar kartą po savaitės pakurstyti spėliones šiuo klausimu.

„Prezidento Xi [ministrų] kabineto sudėtis dabar primena Agathos Christie (Agatos Kristi) romaną „Ir tada nebeliko nei vieno“ (And Then There Were None). Iš pradžių dingo užsienio reikalų ministras Qin Gangas, paskui dingo raketinių pajėgų vadai, o dabar gynybos ministro Li Shangfu jau dvi savaites nematyti viešumoje“, – praėjusią savaitę socialiniame tinkle „X“ pareiškė R. Emanuelis.

Ketvirtadienį savo oficialioje ambasadoriaus paskyroje jis rašė: „1: Gynybos ministro Li Shangfu niekas nematė ir negirdėjo jau tris savaites. 2: Jis nepasirodė savo kelionei į Vietnamą. Dabar: jis nedalyvauja numatytame susitikime su Singapūro karinių jūrų pajėgų vadu, nes jam paskirtas namų areštas????(...) Ten gali darytis ankšta.“

Ambasadoriaus pastabos pasirodė tarp Vašingtono ir Pekino išaugus įtampai dėl prekybos ir geopolitikos klausimų.