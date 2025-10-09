JAV pasiuntinys: Donaldas Trumpas kitą savaitę lankysis Egipte

Anksčiau ketvirtadienį Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi (Abdel Fatahas Sisis) pakvietė D. Trumpą atvykti į Egiptą į renginį, skirtą paminėti paliaubas Gazos Ruože.
„Prezidentas labai džiaugiasi galėdamas atvykti į Egiptą, ir toks yra planas, kad jis atvyks kitą savaitę“, – pareiškė JAV pasiuntinys.
Egipte įvyko pirmasis netiesioginių derybų tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“ etapas, per kurį buvo susitarta dėl paliaubų Gazos Ruože ir likusių įkaitų išlaisvinimo.
Tuo tarpu Izraelis turės paleisti šimtus palestiniečių kalinių, laikomų šalies kalėjimuose.
Žydų valstybė pareiškė, kad paliaubos įsigalios „per 24 valandas“ nuo saugumo kabineto posėdžio ketvirtadienį.
